SIMONA HALEP - SHUAI ZHANG: Veste uriasa inainte de sfertul Wimbledon: "Sunt mai puternica decat la Roland Garros!" Anuntul facut de Simona

Simona Halep o intalneste pe Shuai Zhang azi in sferturile de la Wimbledon live pe Sport.ro, dupa 15:30!

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de la Roland Garros si a venit fara asteptari prea mari de la Wimbledon 2019. Simona a aratat insa o forma excelenta pe iarba londoneza, cea care nu se afla printre favoritele ei, iar acum se bate pentru semifinale cu chinezoaica Shuai Zhang, adversara accesibila.

Simona Halep le da vesti bune fanilor ei in continuare. Ea a anuntat ca se simte excelent, mai bine chiar decat la Roland Garros si spera sa ajunga in premiera in finala la Wimbledon, dupa ce in 2014 a jucat semifinala.



Simona Halep: Sunt mai increzatoare, la Paris eram obosita mental!



"E diferenta foarte mare intre felul in care ma simt acum si felul in care m-am simtit la Roland Garros, emotional vorbind. Sfertul de aici nu se compara cu cel de la Roland Garros. Sunt fresh acum, sunt dornica sa intru pe teren si sa dau tot ce am mai bun, sa castig fiecare meci. La Roland Garros eram obosita mental. Aici as putea sa fac mai bine decat am facut la Paris. Sunt mult mai increzatoare.

Ma simt mult mai bine din punct de vedere mental. Am fost putin obosita la inceputul anului. Acum ma simt mult mai bine. Am foame mare de victorii. Vreau sa castig fiecare meci. Imi doresc mult acest lucru. Mi-am imbunatatit mult jocul. Cel mai important aspect este ca intru mult mai increzatoare pe teren. Ma bucur de timpul petrecut aici. Incerc sa-mi imbunatatesc jocul acolo unde deja sunt puternica. Anul acesta mi-am imbunatatit jocul destul de mult.

Sunt mult mai increzatoare. Am schimbat multe lucruri. Simt ca de la an la an devin mai buna. Nu ma mai panichez. Vreau sa devin mai buna atat cat se poate. Niciodata nu stii la ce sa te astepti pe aceasta suprafata", a spus Halep, potrivit Fanatik.

Simona Halep este a doua favorita la pariuri ca sa castige titlul la Wimbledon, dupa Serena Williams, finalista de anul trecut.