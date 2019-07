WIMBLEDON 2019: Cori Gauff, in lacrimi la conferinta de presa! Ce a spus despre meciul cu Halep: "Simt ca s-a intamplat ceva in weekend"

Simona Halep a invins-o cu 6-3 6-3 pe Cori Gauff in optimi la Wimbledon.

Cori Gauff, in varsta de 15 ani, s-a oprit din drumul incredibil avut la Wimbledon in acest an in optimi, acolo unde Simona Halep a invins-o categoric, 6-3 6-3, dupa o ora si 17 minute de joc.

La conferinta de presa de dupa meci, Cori Gauff nu si-a putut stapani lacrimile, pe care si le-a sters de cateva ori.

Americanca a explicat ca simte ca ceva s-a intamplat cu ea in weekend, iar in meciul cu Halep nu a putut fi 100% prezenta in joc.

Gauff a acuzat crampe stomacale in timpul meciului si a cerut interventia fizioterapeutului.

"Nu am fost la suta la suta astazi, dar Simona a jucat bine. Nu cred ca am fost obosita din cauza meciurilor. Simt ca s-a intamplat ceva in week-end, dar vom vedea cum ma voi simti. Am fost evident dezamagita ca am pierdut. Cred ca trebuie sa ma initorc la munca si sa muncesc din greu pentru urmatoarele turnee. Imi voi lua cateva zile libere, voi avea o vacanta cu familia, iar apoi la munca. A fost surprinzator faptul ca am avut publicul de partea mea, sunt cu adevarat fericita ca oamenii cred in mine", a spus Gauff la conferinta de dupa meci.

Simona Halep: "M-am simtit bine!"

Simona Halep a vorbit si ea la terminarea meciului despre felul in care a gestionat partida.

"Sunt foarte bucuroasa ca am ajuns din nou in sferturi, e un turneu deosebit, special pentru mine. M-am simtit bine, celor din tribuna le-a placut meciul, e foarte bine. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru mine, am incercat si pe iarba, dar nu a fost cazul. Incerc sa joc cat mai bine fiecare meci, sa ma simt bine pe teren, e extrem de important. Vreau sa-mi iau revansa pentru ca m-a batut in ultimele doua meciuri directe, este o sansa buna in sfertul de finala. Trebuie sa joc foarte bine pentru a ajunge in semifinale", a spus Simona Halep dupa meciul cu Gauff.