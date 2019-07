SIMONA HALEP - SHUAI ZHANG: "E in forma carierei pe iarba!" Mats Wilander, cuvinte uriase pentru Halep la Wimbledon

Simona Halep se bate cu chinezoaica Shuai Zhang in sferturile de la Wimbledon, dupa 15:30, LIVE pe Sport.ro.

Simona Halep a ratat Roland Garros, insa are o ocazie uriasa sa-si ia revansa la Wimbledon. Favoritele au picat pe capete, iar Halep a devenit favorita principala, alaturi de Serena Williams, finalista anul trecut. Pana acum, Simona Halep a facut un turneu perfect, iar azi se dueleaza cu chinezoaica Shuai Zhang in sferturile de finala.

Mats Wilander crede ca situatia se va schimba din sferturi, deoarece toata presiunea a picat pe umerii ei.



Mats Wilander: Simona Halep, cea mai buna forma din cariera pe iarba!

"Simona Halep arata foarte bine, e probabil cea mai buna forma in care am vazut-o pe iarba. E putin mai agresiva decat a fost pana acum, serviciul ei este o arma, Zhang pare adversara potrivita pe hartie, dar, in acelasi timp, Halep trebuie sa castige si toata presiunea este pe umerii ei", a spus Mats Wilander la Eurosport.

"Simona Halep nu va avea multe sanse sa castige la Wimbledon din cauza jocului ei. E presiune mai mare decat la Roland Garros, unde jocul ei se potriveste mai mult pe zgura si stie ca poate sa castige 8 meciuri din 10. E un meci bun pentru Simona si are o sansa mare sa mearga mai departe", mai spuen Wilander.



Simona Halep vs Muchova sau Svitolina in semifinale!

Daca trece de Shuai Zhang, Simona Halep va juca cu invingatoarea partidei Karolina Muchova - Elina Svitolina in semifinale. Muchova a castigat meciul maraton cu Pliskova din optimi si a produs una din marile surpruize de pana acum.

"Simona ar fi favorita si intr-o semifinala cu Muchova sau Svitolina. Ar trebui sa ajunga in finala datorita culoarului pe care l-a avut", a incheiat Mats Wilander.

Meciul dintre Simona Halep si Shuai Zhang e live pe Sport.ro de la ora 15:30!