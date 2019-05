SIMONA HALEP MADRID | Traseu INFERNAL pentru Simona: duel soc cu Svitolina, Osaka si posibila finala cu Kvitova!

Simona Halep va debuta la Madrid contra unei jucatoare venita din calificari.

Romancele si-au aflat adversarele din primul tur la Madrid. Simona Halep se va duela cu o jucatoare venita din calificari, iar apoi va avea un traseu dificil.

Daca trece de primul tur, Halep se va duela cu castigatoare meciului Alison Riske - Johanna Konta. In turul al treilea, Julia Georges ar fi cel mai probabil adversar. Sferturile ii scot in cale Simonei Halep o adversara cu care s-a duelat des in ultimii ani pe zgura: Elina Svitolina, sau senzatia inceputului de an, Ashleigh Barty..

Daca ajunge in semifinale, Simona Halep se poate duela direct cu Naomi Osaka pentru primul loc in clasamentul WTA. Pliskova sau Sabalenka ii mai pot iesi in cale in penultimul act al competitiei. Simona Halep a fost depasita cu Petra Kvitova in clasamentul WTA, iar cele doua isi pot regla conturile in marea finala. Angelique Kerber si Sloane Stephens mai sunt favoritele pe cealalta jumatate a tabloului si isi pot face aparitia in marea finala.

Traseu virtual Simona Halep Madrid



R1: Calificari

R2: Riske/Konta

R3: Georges/CSN

Sferturi: Svitolina/Barty

Semifinale: Osaka/Pliskova/Sabalenka

Finala: Kvitova/Kerber/Stephens

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala anul trecut la Madrid. Ea are de aparat 215 puncte.

