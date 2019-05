SIMONA HALEP, MADRID | Cel mai negru scenariu: Halep poate sa iasa din TOP 10 WTA. Cum arata calculele

Simona Halep are de aparat 2800 de puncte pe zgura in urmatoarele saptamani. VEZI tragerea la sorti pentru Madrid!

Simona Halep mai are doar cateva zile la dispozitie sa pregateasca startul sezonului de zgura, incepand cu turneul “Mutua Madrid Open”, de categorie Premier Mandatory, cu premii totale in valoare de 7,021,128 de dolari.



Dintre jucatoarele care vor participa in acest sezon la turneele desfasurate pe zgura, Simona Halep are cea mai dificila misiune: are de aparat 2800 de puncte. Ea a obtinut rezultate notabile anul trecut pe aceasta suprafata, demonstrand inca o data de ce este in stare si de ce este supranumita “Regina zgurii”.



Simona Halep va trebui la Madrid sa-si apere sfertul de finala jucat anul trecut (215 puncte WTA), finala jucata la Roma impotriva Elinei Svitolina (585 de puncte) si titlul de la Roland Garros (2000 de puncte). In acest moment, Simona Halep ocupa locul trei in clasamentul WTA. Ea a fost devansata de curand de Petra Kvitova, care a preluat pozitia secunda dupa ce a cucerit titlul de la Stuttgart.



Dintre primele zece jucatoare ale lumii, cele mai putine puncte de aparat in perioada urmatoare le are chiar liderul mondial, 255 la numar, dintre care a recuperate deja 185 prin semifinal bifata la Stuttgart. Petra Kvitova, campioana de la Stuttgart, va trebuie sa apere 1412 puncte, dintre care a primit deja 470 de puncte. Compatrioata ei, Karolina Pliskova, care intampina in prezent serioase probleme de sanatate, va trebui sa apere 991 de puncte in ierarhia mondiala, iar Angelique Kerber 675. De asemenea, si Kiki Bertens are o presiune foarte mare de suportat in sezonul de zgura. Olandeza trebuie sa apere 1312 puncte WTA. In continuare, Elina Svitolina, campioana de la Roma, are de aparat 1195 de puncte, iar Sloane Stephens, finalista de la Roland Garros, are de aparat 1527 de puncte WTA.



Care este cel mai negru scenariu pentru Simona Halep in sezonul de zgura



Simona Halep ocupa in prezent locul trei in clasamentul WTA, cu 5682. Cel mai negru scenariu pentru jucatoarea noastra ar fi eliminarea inca de la primele meciuri disputate la cele trei turnee. Asta ar presupune sa piarda toate cele 2800 de puncte pe care le are de aparat in urmatoarele saptamani. Daca s-ar intampla asta, Simona ar iesi din Top 10 WTA, pentru prima data din 27 ianuarie 2014! In acest caz ar ajunge pana undeva pe locul 15 WTA, in functie, evident, si de ce ar face adversarele ei.



Chiar si asa, increderea este la cote inalte pentru sportiva din Constanta, iar primele partide disputate pe zgura (la Fed Cup, contra Kristinei Mladenovic si Carolinei Garcia) au asigurat-o ca nivelul de joc este sus, mai sus decat s-ar fi asteptat, asa cum chiar ea a precizat dupa semifinala cu Franta.

Top 5 WTA acum:



1. Naomi Osaka – Japonia – 6151 de puncte

2. Petra Kvitova – Cehia – 6015p

3. Simona Halep - Romania – 5682p

4. Angelique Kerber – Germania – 5220p

5. Karolina Pliskova – Cehia – 5111p



Simona Halep are sansa de a reveni pe primul loc WTA dupa turneul de la Madrid



Chiar daca situatia Simonei nu este una ideala in clasament, ea are ocazia la turneul patronat de Ion Tiriac sa redevina lider mondial. Pentru ca acest lucru sa se intample, jucatoarea noastra are nevoie sa castige titlul din Capitala Spaniei, iar Naomi Osaka, liderul mondial actual, sa nu treaca de sferturile de finala. In aceasta cursa pentru locul 1 sunt trei jucatoare: Osaka, Hale psi Kerber.

