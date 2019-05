Tragere la sorti Madrid, LIVE 13:30! Simona Halep e marea favorita la pariuri. Afla toate informatiile

Urmareste aici tragerea la sorti a turneului de la Madrid de la 13:30 si afla toate informatiile despre turneul din Spania. Simona Halep e marea favorita!

Dupa un inceput de sezon competitional tumultos, cu o multime de castigatoare distincte la turneele programate in prima jumatate a anului, retrageri din competitii si despartiri socante de antrenori, elita din tenisul mondial feminin se muta pe suprafata rosie, preferata jucatoarelor din Romania.

Turneul de la Madrid, “Mutua Madrid Open”, patronat de Ion Tiriac, este primul in calendarul competitional pentru jucatoarele de top. Competitia este programata in perioada 4-11 mai, iar premiile totale sunt de 7,021,128 de dolari. Turneul feminin a debutat la Madrid incepand cu anul 2009. Arena centrala a complexului din Madrid are o capacitate de 12.500 de locuri si poarta numele fostului jucator de tenis Manolo Santana. De asemenea, meciuri mai sunt organizate si pe "Arantxa Sánchez-Vicario Stadium", cu o capacitate de 3.500 locuri, pe Court 2, cu 2.500 de locuri, iar terenurile de la Court 3 pana la Court 9 au fiecare cate 250 de locuri.

Simona Halep, ocupanta locului trei in clasamentul WTA, va fi la Madrid cap de serie numarul 2, lista de acceptare a jucatoarelor inscrise alcatuindu-se inca de cand romanca era pe pozitia secunda in ierarhia mondiala. Principala favorita este Naomi Osaka, liderul mondial din WTA, iar al treilea cap de serie este Petra Kvitova, campioana en-titre de la Madrid.

Pe tabloul de calificari a fost invitata o singura romanca. Este vorba despre Irina Bara, care o va intalni in primul tur pe slovaca Magdalena Rybarikova. Pentru a accede pe tabloul principal, jucatoarele aflate in calificari au nevoie de doua victorii.

Capi de serie la Madrid

1. Naomi Osaka

2. Simona Halep

3. Petra Kvitova

4. Karolina Pliskova

5. Angelique Kerber

6. Elina Svitolina

7. Kiki Bertens

8. Sloane Stephens

9. Ashleigh Barty

10. Aryna Sabalenka

11. Caroline Wozniacki

12. Anastasija Sevastova

13. Madison Keys

14. Anett Kontaveit

15. Qiang Wang

16. Julia Goerges

Editia cu numarul 18 a turneului din Madrid aduce cu sine si cateva absente notabile la competitia organizata in Capitala Spaniei sunt Maria Sharapova, Venus Williams, Bianca Andreescu si Camila Giorgi.

Cum sunt distribuite punctele la Madrid:

• Primul tur: 10 puncte WTA

• Turul doi: 65 WTA

• Optimi: 120 WTA

• Sferturi: 215 WTA

• Semifinale: 390 WTA

• Finalista: 650 WTA

• Castigatoare: 1000 WTA

• Turul intai: €15.146 (WTA)/ €19.360 (ATP)

• Turul doi: €32.260/ €35.855

• Optimi: €68.010/ €68.010

• Sferturi: €130.965

• Semifinale: €257.555

• Finalist/ Finalista: €511.740

• Castigator/ Castigatoare: €1.043.680

• Castigatori dublu: €323.200/ €323.200

Campionii din 2018:

• Masculin: Alexander Zverev (l-a invins pe Dominic Thiem)

• Feminin: Petra Kvitova (a invins-o pe Kiki Bertens)

• Dublu masculin: Nikola Mektić/Alexander Peya (i-a invins pe fratii Bryan)

• Dublu feminin: Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (le-a invins pe Timea Babos si Kristina Mladenovic)

Cele mai multe titluri feminine au fost castigate de Petra Kvitova (3), Simona Halep si Serena Williams au cate doua titluri in palmares la competitia din Madrid. Cele mai multe finale feminine au fost disputate de Petra Kvitova si Simona Halep, trei la numar.

Programul turneului din Madrid



• Sambata, 4 mai – partide din calificari si turul 1

• Duminica, 5 mai – partide din turul 1

• Luni, 6 mai – partide din turul doi

• Marti, 7 mai – partide din turul doi

• Miercuri, 8 mai – partide din turul trei

• Joi, 9 mai – sferturile de finala

• Vineri, 10 mai – semifinale

• Sambata, 11 mai – finala

Daca specialistii in tenis sunt mai rezervati in a face un clasament al favoritelor la turneul de la Madrid, bookmakerii sunt siguri de un lucru: Simona Halep este de departe principala favorita la castigarea mareului trofeu in Capitala Spaniei.

Jucatoarea noastra are o cota de 6,50 de a triumfa a treia oara la Caja Magica, in timp ce pe locul secund se gaseste Petra Kvitova, actuala campioana din Madrid, cu o cota de 7.00. Finalista de anul trecut, Kiki Bertens, a primit a treia sansa, cu o cota de 8.00, iar Karolina Pliskova este pe locul 4, cu o cota de 8,50.

Liderul mondial, Naomi Osaka, completeaza Top 5 al favoritelor, cu o cota de 13, iar pe locul 6 se afla Angelique Kerber, cu o cota de 15.

