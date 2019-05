Cati bani poate castiga Simona Halep la turneele de la Madrid, Roma si Roland Garros. Organizatorii pun o AVERE la bataie

Mai sunt doar cateva zile pana cand Simona Halep va incepe in mod oficial sezonul de zgura, iar prima oprire pentru sportiva noastra este turneul de la Madrid, pe care l-a castigat de-a lungul timpului de doua ori: in 2016 si 2017.

Simona a plecat spre Madrid, acolo unde are de aparat anul acesta 215 puncte in clasamentul WTA. Anul trecut, ea a fost eliminata in sferturile de finala de catre Karolina Pliskova. Pe langa rezultatele pozitive pe care le poate obtine la turneul patronat de Ion Tiriac, Simona poate da si o lovitura din punct de vedere financiar la competitia organizata in Capitala Spaniei.



Distribuirea premiilor si punctelor la turneul de la Madrid



Mai exact, turneul din Madrid face parte din categoria Premier Mandatory, ceea ce inseamna ca are premii totale in valoare de 7,021,128 de dolari. Practic, jucatoarele care evolueaza in primul tur primesc 17,275 de dolari si 10 puncte WTA, in turul secund 36,776 de dolari si 65 de puncte, iar in turul al treilea 77,575 de dolari si 120 de puncte. Mai apoi, sfertfinalistele primesc din partea organizatorilor 149,390 de dolari si 215 puncte, semifinalistele 293,780 de dolari si 390 de puncte, finalista 583,725 de dolari si 650 de puncte, iar castigatoarea poate incasa 1,190,490 de dolari si 1000 de puncte in clasamentul WTA.

Distribuirea premiilor si punctelor la turneul de la Roma



Dupa Madrid, Simona va face deplasarea la competitia din Roma, care face parte din categoria Premier Five, ceea ce inseamna ca premiile totale sunt in valoare de 3,452,538 dolari. Acolo, jucatoarea noastra va trebui sa apere finala disputat anul trecut, care valoreaza 585 de puncte WTA. Mai exact, jucatoarele care joaca in turul inaugural vor incasa 7,627 de euro si 1 punct WTA, in turul doi 14,840 de euro si 60 de puncte, iar in turul trei 28,910 de euro si 105 puncte WTA. Mai departe, sfertfinalistele vor incasa 58,313 euro si 190 de puncte, semifinalistele 126,590 de euro si 350 de puncte, finalista 253,425 de euro si 585 puncte, iar castigatoarea va primi 507,100 de euro si 900 de puncte in clasamentul WTA.

Distribuirea premiilor si punctelor la turneul de la Paris – Roland Garros



Ultima oprire pentru Simona Halep in sezonul de zgura este turneul de la Paris, al doilea de Grand Slam al sezonului. Sportiva noastra are de aparat titlul la competitia din Capitala Frantei, insa poate de asemenea castiga o avere daca repeta “isprava” din sezonul precedent. Premiile de la Openul francez au crescut din nou, iar castigurile totale au ajuns la 42.661.000 de euro, fiind majorate cu 8% fata de editia precedenta. Din partea Romaniei, direct pe tabloul principal vor evolua Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Sorana Cirstea, iar la masculine il vom avea pe Marius Copil.

Astfel, jucatorii si jucatoarele care vor evolua in primul tur vor primi din partea organizatorilor francezi un premiu in valoare de 46,000 de euro si 10 puncte, in turul doi 87,000 de euro si 70 de puncte, in turul al treilea 143,000 de dolari si 130 de puncte, iar in optimile de finala 243,000 de euro si 240 de puncte. Sfertfinalistii vor incasa un cec in valoare de 415,000 de euro si vor primi 430 de puncte, semifinalistii 590,000 de euro si 780 de puncte, finalistii 1,180,000 de euro si 1300 de puncte, iar campionii vor primi 2,300,000 de euro si 2000 de puncte in clasamentele ATP si WTA.

