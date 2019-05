Simona Halep, avertizata de Martina Navratilova: "EA e jucatoarea de batut la Madrid!" De unde vine pericolul

Simona Halep revine pe teren, la turneul de la Madrid, incepand de luni.

Simona Halep a abandonat la Stuttgart, insa va fi apta pentru turneul de la Madrid. Halep este deja in Spania si se pregateste din greu pentru perioada pe suprafata ei favorita, zgura.



Simona Halep, cele mai multe puncte pe zgura!



Simona Halep a adunat cele mai multe puncte pe zgura din circuitul WTA in ultimii 5 ani, insa Martina Navratilova nu o vede favorita principala la Madrid. Petra Kvitova a aratat o forma buna la Stuttgart si a depasit-o pe Halep in clasamentul WTA pe locul 2. Ea e jucatoarea de batut anul acesta, crede legendara jucatoare de tenis.

"La Madrid, Petra Kvitova va fi jucatoarea de batut. Iubeste zgura rapida de la Madrid, unde mingea trece prin aer mai repede din cauza altitudinii. E un turneu pentru jucatoarele care lovesc puternic, precum Petra, care l-a si castigat de trei ori, inclusiv anul trecut.

Nicio jucatoare nu domina tenisul feminin in prezent. Serena n-a jucat foarte mult, in timp ce Osaka nu s-a ridicat inca la statutul de lider WTA din momentul in care si-a schimbat antrenorul. Jucatoarele de top trec printr-o perioada fluctuanta", e declaratia Martinei Navratilova.



Puncte castigate pe zgura din 2015

1. Simona Halep: 8107

2. Serena Williams: 4965

3. Garbine Muguruza: 4598

4. Kiki Bertens: 4148

5. Elina Svitolina: 4067

6. Samantha Stosur: 3500

7. Petra Kvitova: 3349

8. Madison Keys:3144

