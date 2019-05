Cate puncte are de aparat Simona Halep la turneele de la Madrid, Roma si Roland Garros

Simona Halep revine pe teren, la turneele de la Madrid, Roma si Roland Garros.

Perioada de tranzitie dintre sezonul de hard si cel de zgura a trecut pe nesimtite, iar Simona Halep a disputat deja primele partide pe zgura anul acesta, la Fed Cup, in sala de la Rouen, insa sportiva noastra este pregatita pentru turneele organizate pe suprafata rosie.

Pentru romanca in varsta de 27 de ani, cea mai grea perioada din actualul sezon competitional de abia acum incepe. Anul trecut, Simona a reusit sa obtina rezultate foarte bune la turneele la care a participat pe suprafata ei preferata. Daca in 2018 ajungea in sferturi la Stuttgart si Madrid, in finala la Roma si castiga titlul la Roland Garros, Simona a inceput sezonul de zgura in 2019 printr-o retragere de la competitia din Germania, insa constanteanca sustine ca este pregatita pentru noi provocari in tenisul mondial feminin.



Jucatoarea noastra va participa in perioada urmatoare la trei turnee: Madrid (4-11 mai), Roma (13-19 mai) si Paris, Roland Garros (26 mai-9 iunie). In tot acest timp, Simona are de aparat o multime de puncte, iar presiunea de pe umerii romancei este uriasa. 2800 de puncte va trebui sportiva noastra sa apere la cele trei turnee amintite anterior.

Cum arata distribuirea punctelor de aparat pentru Simona Halep

Pentru ca a ajuns in sferturile de finala la Madrid, Simona va trebui sa apere 215 puncte, iar mai apoi 585 de puncte din finala de la Roma, insa greul vine de abia dupa cele doua competitii. Cel mai mare obstacol din calea Simonei Halep este numarul urias de puncte de aparat de la Roland Garros, 2000.



Chiar si asa, jucatoarea noastra este optimista si spune ca este pregatita pentru orice provocare va aparea in urmatoarele saptamani. "Am un sentiment mai bun acum, sunt campioana de la Roland Garros, nu o sa refuz nimic, stiu ce ma asteapta si abia astept. Nu o sa fiu suparata nici daca o sa ies rapid din turneu, pentru mine e cea mai buna perioada a anului. Ma simt bine, nu pot spune ca presiunea ma doboara, e doar un moment frums, a fost cel mai frumos moment din cariera mea sa castig acel titlu, dar inainte de asta trebuie sa mai joc putin si vedem apoi. La Roland Garros s-a ridicat multa presiune de pe umerii mei pentru ca era visul meu sa castig acolo. Orice vine acum e un bonus si nu mai pun presiune pe mine", a declarat Simona.

Simona Halep poate reveni pe primul loc in lume



Chiar daca situatia din clasament nu este una prea buna pentru Simona Halep in perioada urmatoare, ea are inca sansa de a redeveni lider mondial in clasamentul WTA. Se poate intampla chiar la turneul de la Madrid. Trei jucatoare vor intra in aceasta cursa: Naomi Osaka, Simona Halep si Angelique Kerber. Halep are nevoie sa se impuna la competitia din Capitala Spaniei, iar Naomi Osaka sa nu treaca de sferturile de finala. Angelique Kerber, pe de alta parte, are nevoie sa castige titlul, iar Osaka sa nu treaca de turul al treilea.

