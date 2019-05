Toate rezultatele obtinute pana acum de Simona Halep la Madrid, Roma si Roland Garros

Simona Halep abia asteapta perioada ei favorita din an: turneele pe zgura de la Madrid, Roma si Roland Garros.

Simona Halep, ocupanta locului al treilea in clasamentul WTA, va porni in doar cateva zile in cel mai asteptat sezon din calendarul competitional actual, cel dedicat zgurii, vreme in care jucatorii romani sunt de fiecare data asteptati sa obtina rezultate notabile la turneele la care sunt inscrisi, dar mai ales de la Simona, care este supranumita la nivel mondial “Regina zgurii”.

Jucatoarea noastra a obtinut de-a lungul timpului performante remarcabile pe suprafata rosie, iar primul si singurul (deocamdata) titlu de Grand Slam a fost cucerit la Roland Garros, pe zgura pariziana, chiar anul trecut, cand presiunea punctelor din finala din 2017 cantareau atat de greu pe umerii jucatoarei nascute si crescute la Constanta.

Romanca in varsta de 27 de ani s-a retras de la Stuttgart pentru a lasa accidentarea de la sold sa treaca si pentru a evita sa-si puna in pericol si celelalte participari la turneele viitoare. "Sunt dezamagita ca nu pot juca aici, sunt jos emotional, iar soldul meu trebuie recuperat pentru jocurile dure de pe zgura, dar se intampla si nu fac o drama acum, o sa-mi iau cateva zile libere si o sa fiu ok pentru urmatoarele turnee", a spus Simona Halep la o conferinta de presa sustinuta la turneul organizat in Germania.

Simona Halep a devenit de-a lungul timpului o reala forta in tenisul mondial feminin cand vine vorba despre tenis in general, dar mai ales cel jucat pe zgura. Inca din 2013, anul in care a inceput sa cladeasca o cariera cu adevarat de succes, a avut rezultate foarte bune pe aceasta suprafata, la Roma facand primii pasi in aceasta directie. Un an mai tarziu, in 2014, Simona a jucat prima ei finala de Grand Slam, la Roland Garros, impotriva Mariei Sharapova. Nu i-a lipsit mult de a deveni inca de atunci campioana la Paris, insa a fost nevoita sa mai astepte patru ani pentru ca performanta cu pricina sa se intample.

Care sunt rezultatele obtinute de Simona Halep la Madrid, Roma si Paris (din 2014 pana in prezent)



Incepand din 2014, Simona Halep a avut urmatoarele rezultate la Madrid (4-11 mai 2019): finala, turul 1 (2015), campioana (2016), campioana (2017) si sferturi de finala (2018). La Roma, lucrurile au stat putin diferit. Desi a fost foarte aproape de a castiga trofeul de mai multe ori, ea nu a reusit niciodata sa-si treaca in palmares titlul de la competitia organizata in Capitala Italiei. In 2014, Simona a ajuns la Roma pana in turul trei, in 2015 a disputat semifinalele, in 2016 a iesit in turul doi, iar in 2017 si 2018 a disputat finala turneului cu Elina Svitolina, cu ambele ocazii fiind infranta.



La Roland Garros, parcursul Simonei a fost ca un adevarat roller-coaster. In 2014 a disputat marea finala, in 2015 a fost eliminata in turul al doilea, in 2016 a ajuns pana in optimile de finala, in 2017 a jucat finala cu Jelena Ostapenko, iar in 2018 a reusit sa se impuna in marea finala in fata americancei Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Toate rezultatele obtinute pana acum de Simona Halep la Madrid, Roma si Roland Garros