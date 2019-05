SIMONA HALEP MADRID | Halep a spus "STOP"! Simona, alaturi de Caroline Wozniacki si Venus Williams intr-o campanie cu mesaj puternic in capitala Spaniei. VIDEO

Simona Halep a ajuns la Madrid, acolo unde urmeaza sa intre in pe teren la turneul Mutua Madrid Open.

Simona Halep a declarat ca se simte ca acasa la Madrid, acolo unde incepe sezonul pe zgura din acest an pentru romanca.

Simona s-a alaturat, la Madrid, unei campanii cu un mesaj puternic, organizata de Fundatia Mutua Madrilena. Halep apare intr-un clip intitulat "In fata abuzului, nicio toleranta".

Campaniei pentru constientizarea acestei probleme a societatii ii aduce alaturi pe Simona Halep, Venus Williams, Caroline Wozniacki, Dominic Thiem sau Grigor Dimitrov.

Clipul ii arata in prim-plan pe jucatori si jucatoare si foloseste terminologia din tenis pentru a arata ca binele invinge si ca nu exista niciun fel de toleranta pentru violenta impotriva femeilor.

Cand are loc tragerea la sorti de la Madrid

Simona a ajuns deja in Capitala Spaniei si va incerca sa castige acolo pentru a treia oara in cariera. Atmosfera din Madrid, altitudinea de pe Caja Magica si sustinerea romanilor din tribune construiesc pentru Simona mediul perfect pentru a castiga.

Romanca in varsta de 27 de ani stie si ea foarte bine acest lucru si mizeaza si anul acesta pe cei trei factori amintiti anterior. "Ma simt bine, m-am antrenat foarte bine dupa Fed Cup, meciurile de la Fed Cup m-au ajutat foarte mult la incredere, consider ca sunt pregatita pentru acest sezon de zgura, insa nu am de unde sa stiu cum va fi. Este cea mai buna parte a anului pentru mine si sper si anul acesta sa fie la fel. Am fost acasa cu familia si am stat cu cei dragi foarte mult timp, mi-am reincarcat bateriile si sunt gata sa plec. Da, turneul de la Madrid este un turneu special, am castigat de doua ori, totul este special si ma simt ca acasa. Mi-a placut tare mult de fiecare data sa joc la Madrid, terenul este foarte bun, vin multi prieteni sa ma sustina si este un loc special, de aceea am si jucat bine in trecut", a spus Halep la plecarea din Romania.

In scurta vreme, Simona isi va afla si parcursul virtual pana in finala competitiei din Madrid. Organizatorii spanioli au hotarat ca tragerea la sorti pentru tabloul feminin sa aiba loc vineri, pe 3 mai, de la ora 12, ora locala, ora 13, ora Romaniei. De altfel, imediat dupa ceremonie vor avea loc si intalnirile dintre jucatoare si jurnalistii prezenti la Madrid, in intervalul orar 12-14 (Madrid), 13-15 (Romania). Alaturi de Simona Halep, direct acceptata pe tabloul principal este si Mihaela Buzarnescu.

Tragerea la sorti a tabloului masculine va avea loc sambata, pe 4 mai, de la ora 11, ora locala, ora 12, ora Romaniei. Conferintele de presa dintre jucatori si jurnalisti vor fi organizate de abia duminica, 5 mai, de la ora 13, ora locala, ora 14, ora Romaniei.

Turneul din Capitala Spaniei face parte din categoria Premier Mandatory si are premii totale in valoare de 7,021,128 de dolari. Sportiva nascuta si crescuta la Constanta s-a impus la turneul patronat de Ion Tiriac de doua ori pana in prezent: in 2016 dupa o finala cu Dominika Cibulkova, si un an mai tarziu, in 2017, dupa o finala cu Kristina Mladenovic.