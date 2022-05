Simona Halep, la mâna terapeuților, în săptămâna dinaintea Roland Garros 2022: motivul pentru care a plecat de urgență din România

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a revenit în România pentru o scurtă ședere menită să o deconecteze de la presiunea circuitului de elită al tenisului feminin, cu aproximativ zece zile înaintea începerii turneului de la Roland Garros.

Eliminată în turul secund la Roma, sportiva din România s-a bucurat de liniștea unei ture cu skijet-ul, pe Lacul Snagov, dar și de energia câinelui său, Lessie, alături de care s-a lăsat filmată și pozată.

„Îmi place viteza atât pe terenul de tenis, cât și pe apă!”, a scris Simona Halep pe Instagram, descriindu-și plimbarea cu skijet-ul, în timp ce Patrick Mouratoglou nu a întârziat să-i comenteze: „Fără riscuri, te rog!”.

Relaxarea de care s-a bucurat în România a fost oprită brusc însă duminică-seara, în data de 15 mai, Simona Halep părăsind țara alături de preparatorul fizic, Teo Cercel, pentru a ajunge cât mai devreme la Academia Mouratoglou, în vederea unor ședințe de fizioterapie, notează ProSport.

În meciul cu Danielle Collins, din turul secund al întrecerii WTA 1000 de la Roma, Simona Halep și-a luxat glezna dreaptă, atunci când a încercat să execute un forehand, dar a putut continua partida fără să acuze dureri mari în acea zonă.

Ședințele de recuperare si întreținere făcute de Candice Gohier, fizioterapeută care a însoțit-o pe Halep la Madrid și Roma, vor alterna ca diversitate în patru faze ținând cont că vor fi făcute înainte și după antrenamente: eversiunea gleznei, flexia plantară (cu benzi elastice ancorate în jurul piciorului, mișcări similare apăsării pedalei de la mașină), dorsiflexia și inversiunea gleznei plus stretching al gambei, informează aceeași sursă.

Sesiunile de prevenție și tratare pe care Simona Halep le va face vor dura însă doar două zile, fosta campioană de la Roland Garros urmând să se deplaseze înspre Paris marți, 17 mai, pentru a se acomoda cu condițiile de joc din capitala Franței.

Roland Garros 2022 începe în 22 mai, iar finala turneului feminin va avea loc în data de 4 iunie.

