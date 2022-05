Simona Halep nu renunță la obiectivele sale, după înfrângerea dureroasă de la Roma: mesajul special pe care l-a transmis

Simona Halep a fost eliminată în turul secund al competiției WTA 1000 de la Roma de către ocupanta locului 9 mondial, Danielle Collins, scor 7-6, 6-3.

Jucătoarea din țara noastră nu a putut contracara eficient jocul agresiv al americancei, care a adunat 38 de lovituri direct câștigătoare de-a lungul celor două ore de joc.

Cu toate acestea, sentimentul de pesimism instaurat după această înfrângere nu a doborât-o pe Simona Halep, care își menține speranța cu privire la îndeplinirea obiectivului său pentru acest sezon, anume revenirea în top 10 WTA.

„De-a lungul carierei mele am luptat pentru lucrurile în care am crezut și pentru ceea ce am vrut să reușesc. Voi face asta întotdeauna, atât în urcușuri, cât și în coborâșuri.

Sprijinul necondiționat pe care îl primesc din partea multora dintre voi înseamnă totul pentru mine. Vă mulțumesc, lupta continuă,” a spus Simona Halep, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Prima șansă de revenire puternică a sportivei din România va veni tocmai în această lună, cu ocazia începerii turneului de la Roland Garros (22 mai - 5 iunie).

Throughout all my career I fought for what I believed in and what I wanted to achieve. I will always do so, through the ups and downs. The unconditional support that I receive from many of you mean the world to me.

Thank you, the fight goes on ❤️???? pic.twitter.com/xzvwRMJF0y