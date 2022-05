Simona Halep a fost eliminată în turul secund al competiției WTA 1000 de la Roma de către ocupanta locului 9 mondial, Danielle Collins, scor 7-6, 6-3.

Prima șansă de revenire puternică a sportivei din România va veni tocmai în această lună, cu ocazia începerii turneului de la Roland Garros (22 mai - 5 iunie).

Înainte de al doilea turneu de Grand Slam al sezonului, Halep a revenit în țară pentru câteva zile de odihnă. Jucătoarea de tenis a profitat de vremea frumoasă și a ieșit la o plimbare cu skijet-ul pe lacul de la Snagov, împărtășind și cu fanii de pe Instagram această activitate.

"Îmi place viteza atât pe terenul de tenis, cât și pe apă!", a scris Simona, în timp ce Patrick Mouratoglou nu a întârziat să-i comenteze: "Fără riscuri, te rog!".

Cum și de ce a ajuns Mouratoglousă o antreneze pe Simona Halep

Lumea tenisului a fost surprinsă în momentul în care Mouratoglou și Halep au anunțat, concomitent, noul parteneriat. Tehnicianul cu o academie renumită în Franța colaborase un deceniu cu Serena Williams, iar constănțeanca era încă în căutări în privința unui antrenor.

"Probabil că aveam mai multe opțiuni, dar nu mai eram pe “piață” de zece ani, pentru că am lucrat cu Serena Williams. M-am gândit, am luat legătura cu Simona și m-am gândit “Mi-aș dori să lucrez mai mult cu altă jucătoare decât cu ea?”. Răspunsul a fost că n-am găsit nicio altă jucătoare. Ulterior, n-a mai fost nicio discuție, pentru că nu voiam să mai fiu antrenor liber și nu am crezut că voi găsi o altă jucătoare încântătoare precum Simona.

Când era o adversară, am admirat-o foarte mult pe Simona. Era foarte greu de învins, datorită deplasării ei pe teren și datorită constanței în joc. Când Serena a jucat împotriva ei, știam că dacă nivelul de concentrare al Serenei scade foarte puțin, va avea imediat probleme. Simona a știut să-și utilizeze calitățile la maximum, nu mulți jucători pot reuși asta. Asta spune multe despre mentalitatea ei și despre conduita ei profesională", a declarat Patrick Mouratoglou, potrivit digisport.ro.