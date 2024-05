Simona Halep, în vârtejul ghinionului. "Ion Țiriac a cam exagerat, dar există un sâmbure de adevăr". Ce spune un medic specialist despre accidentarea româncei 

Ghinioanele pică pe umerii Simonei Halep de la revenirea în activitate. Aflată la al doilea meci de când s-a întors pe teren, dubla campioană de Grand Slam a arătat o voință de fier la antrenamente însă o accidentare i-a estompat elanul la Clarins Trophy, turneu ce se află în desfășurare la Paris.

În timpul partidei din primul tur, împotriva jucătoarei McCartney Kessler (123 WTA), constănțeanca a acuzat dureri la genunchiul drept, a cerut intervenția medicului turneului și a primit îngrijiri. După o pauză de câteva minute, fostul lider din clasamentul WTA a decis să se retragă. Scorul îi era favorabil: câștigase actul inaugural, scor 7-5, și era condusă în setul al doilea, scor 2-3.

Simona Halep s-a accidentat din nou. "Ion Țiriac a cam exagerat, dar există un sâmbure de adevăr în ce a zis"

Medic cunoscut în România, Alin Popescu, doctor al loturilor de rugby, e o voce autorizată în privința problemelor sufertite de sportivi. Într-un interviu realizat de jurnalistul Amir Kiarash în publicația Adevărul, Alin Popescu pune accidentarea Simonei Halep într-un context mai larg și explică pas cu pas ce se întâmplă cu marea campioană.

Alin Popescu, despre declarația lui Ion Țirac, care spunea că un sportiv de top are nevoie de patru ani pentru a reveni la cel mai înalt nivel după ce a stat pe tușă un an. "Nu e chiar nevoie de 4 ani, dar de 2 ani, cam da! De pildă, ruptură de ligament: stai 8 luni pe tușă și atingi nivelul optim cam după un an și jumătate. La o ruptură de menisc, dacă ai stat 2 luni, îți trebuie 4 luni de refacere. Așa că, da, Ion Țiriac a cam exagerat, dar există un sâmbure de adevăr în ce a zis. Pentru că îți trebuie dublul perioadei în care ai stat pe tușă, ca să atingi nivelul de dinaintea absenței. Acum e foarte important și altceva", a spus Alin Popescu.

Simona Halep, accidentată la Clarins Trophy. "Depinde de cât de motivat ești"

"Ce ai făcut, cât ai stat? Dacă stai într-un repaus de pensionar, e grav! Dar, mai ales dacă ai bani, îți poți continua antrenamentele la un nivel foarte bun, inclusiv pe perioada unei suspendări. Suspendarea, de fapt, nu te oprește din pregătiri, te oprește de la meciuri oficiale. În rest, tu, ca sportiv suspendat, îți poți vedea de treabă. Acum, depinde cât de bine îți vezi de treabă! Depinde de cât de motivat ești în privința antrenamentelor, în condițiile în care n-ai un orizont clar de revenire în competiție. Cum a fost în cazul lui Halep, care a aflat, brusc, în luna martie, că poate juca din nou, după ce i s-a redus suspendarea la TAS", a continuat medicul.

"E posibil ca musculatura Simonei Halep să nu mai susțină un efort la intensitatea necesară"

De la revenirea în circuit, Halep s-a accidentat mai întâi la umăr, iar în Franța, în urmă cu două zile, s-a retras în urma unor probleme la genunchi. George Cosac, președinte al Federației Române de Tenis, a afirmat chiar că ar putea exista varianta ca Halep să se retragă!

"Vorbim despre două articulații diferite. Poate fi o simplă problemă articulară, într-adevăr. Dar, mai degrabă, e posibil ca musculatura Simonei Halep să nu mai fie capabilă de a susține un efort la intensitatea necesară pentru o sportivă de performanță. Și, mai degrabă, în această notă aș citi problemele ei de acum... Când problemele medicale se duc pe mai multe articulații, funcționalitatea, per ansamblu, reprezintă o problemă. Musculatura nu mai face față efortului la intensitatea respectivă", a mai precizat Alin Popescu, pentru Adevărul.