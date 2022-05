Ons Jabeur (27 de ani, 7 WTA) are doar două titluri WTA în palmares, cucerite la Birmingham și Madrid, în ultimele două sezoane, dar măiestria cu care îmbină varietatea în joc cu reziliența în plan psihic în această primăvară o conduce departe în tenisul mondial.

Titlul la Madrid a fost confirmat de o calificare in-extremis în semifinalele întrecerii WTA 1000 de la Roma. În faza ultimelor opt jucătoare, tunisianca a fost condusă de numărul 4 mondial, grecoaica Maria Sakkari cu 6-1 și 5-2 în setul secund, moment din care a câștigat 8 game-uri consecutiv.

De la 6-1, 5-2 pentru Maria Sakkari, scorul a devenit 1-6, 7-5, 3-0 pentru Ons Jabeur, în setul decisiv, în care n-a cedat decât un game.

drop it like it's hot ???? @Ons_Jabeur | #IBI22 pic.twitter.com/Ygp42Spqcl

Ons Jabeur a exasperat-o și pe Maria Sakkari cu scurtele sale inteligent jucate, plasate în imediata vecinătate a fileului și și-a croit o formă de moment impecabilă, dintr-un moment în care gândul natural s-ar fi putut îndrepta înspre mulțumirea de sine.

Jucătoarea africană a luptat atunci când scorul i-a fost ferm potrivnic și a semnat o revenire similară cu cea reușită de Simona Halep împotriva Elinei Svitolina, în sferturile Roland Garros 2017. Atunci, sportiva ucraineană a condus-o pe jucătoarea din țara noastră cu 6-3, 5-1, dar avea să piardă, în final, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-0, Simona Halep reușind să anuleze și o minge de meci, în tiebreak-ul setului doi.

NO QUIT ????

???????? @Ons_Jabeur fights back from the brink of defeat! Books her place in the semifinals.#IBI22 pic.twitter.com/l00mVuogzV