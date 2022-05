Simona Halep nu doar predă lecții de tenis prin intermediul platformei TopCourt, ci își dezvăluie o parte din secretele care o mențin în topul tenisului mondial de mai bine de un deceniu.

Sportiva din România în vârstă de 30 de ani (21 WTA) a spus că preferă „Margarita” în serile de petrecere în care se bucură de viață. Margarita este un cocktail mexican cu tequila, triplu sec sau alt lichior cu aromă de portocale și suc de lămâie sau limetă.

Elina Svitolina nu s-a sfiit să spună că berea este băutura alcoolică preferată, în timp ce Venus Williams a oferit un răspuns șugubăț: „Iubesc apa, mă hidratează. Nu, nu, șampanie,” a răspuns sora mai mare a Serenei Williams.

„Twisted Teas,” a răspuns Bianca Andreescu, în timp ce Eugenie Bouchard a ales „Pina Colada.”

