Invitat de marcă în studiourile PRO ARENA, cu ocazia celei de-a doua ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, Andrei Pavel (48 de ani) a povestit dificultățile pe care le-a depășit pentru a putea participa la proba de juniori a turneului de la Roland Garros, în 1992, an în care a sfârșit campion pe zgura pariziană.

„Cneazul”, stabilit la acea vreme în Germania, nu a beneficiat de viză pentru Franța, dar granițele deschise i-au permis accesul în capitală, unde a câștigat, la vârsta de 18 ani, 6 meciuri la rând, unul dintre oponenții învinși fiind chilianul Marcelo Rios, fost număr 1 ATP.

Andrei Pavel, campionul fără viză al Roland Garros 1992

„E o poveste. Am avut șansa să câștig acolo turneul la juniori. Pe vremea aceea, ne trebuiau vize pentru toate țările. În ultimul moment, eu n-am avut viză pentru Franța, eram în Germania, dar granițele erau deschise între Franța și Germania.

Cu antrenorul de atunci, am mers cu o mașină din Germania, cu număr de Germania, am ajuns în Franța și am câștigat turneul. În momentul acela mi-am dat seama că sunt printre cei mai buni juniori, care urmează să devină profesioniști.

După Roland Garros, accidentarea care a fost aproape să-l scoată prematur din lumea tenisului

Nu cu mult după însă am avut o accidentare gravă la cot, care a fost aproape să-mi termine cariera. N-am mai avut sponsori, eram în gaură cu banii, iar fizic nu stăteam la fel de bine. M-am gândit să revin în țară să fac Facultatea de Sport, să dau niște lecții de tenis, ca să mă întrețin.

Mi-am spus 'hai să mai încerc încă o dată', am avut clasament protejat și șansa să joc bine de la început. Familia și alți oameni buni m-au ajutat atunci, am simțit căldura lor și asta m-a făcut să încerc din nou,” a dezvăluit tenismenul născut în Constanța, într-un dialog cu jurnalistul Andru Nenciu.

Andrei Pavel explică importanța factorului psihologic, într-o perioadă de recuperare după accidentare

„Cred că foarte importantă e partea psihică, într-o accidentare, trebuie să ai și șansa să ai oamenii potriviți în spatele tău, să-ți dea încredere, să te înțeleagă, să te împingă, dar nu să pună presiune. Sunt mulți factori, care trebuie să se alinieze.

Pentru mine, în perioada aceea, după trei ani în Germania, în care n-am vorbit lumea, nu am avut familia alături - nu e ca acum, să ai tablete, telefoane, să intri în contact cu familia - mi-a fost foarte dificil, iar stâlpul principal a fost în acea perioadă fosta soție,” a completat, în exclusivitate pentru SPORT.RO, Andrei Pavel, cel mai bun tenismen al României în ATP, în secolul XXI.

Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, are în palmares 3 titluri ATP, câștigate în anii 1998, 2000, respectiv 2001 la Tokyo, St. Polten și Montreal. Ca antrenor, a jucat un rol important, alături de Darren Cahill, în transformarea Simonei Halep dintr-o campioană în circuitul WTA în câștigătoare de mare șlem.

