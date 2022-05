Danielle Collins (28 de ani, 9 WTA) nu s-a preocupat doar de propriul joc, în partida câștigată, scor 7-6 (1), 6-3 împotriva Simonei Halep (30 de ani, 21 WTA), în turul secund al competiției WTA 1000 de la Roma.

Finalista Openului Australian și-a suflat particulele de zgură de pe rachetă, după câteva lovituri direct câștigătoare, imitând gestul de a înlătura praful de pușcă de pe propria armă, observat în numeroase filme de acțiune.

Intensitatea primului set, încheiat după 82 de minute a arătat, într-adevăr, similar cu un film de acțiune demn să recomande lumii întregi calitatea tenisului ce poate fi atinsă în elita WTA.

Simona Halep a pierdut însă lupta în setul secund, rămânând perplexă în fața celor 38 de winnere semnate de Danielle Collins, care a dispus realmente de o armă ucigătoare în forehand-ul său.

I think Danielle Collins is impressed with her scorching backhand winner. pic.twitter.com/hRk6RyXYiW