Numărul unu mondial a câştigat pentru al doilea an consecutiv turneul WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro, învingând-o în două seturi, 6-2, 6-2, pe tunisianca Ons Jabeur, în finala disputată duminică la Foro Italico.

Acesta este al cincilea titlu consecutiv cucerit de poloneză în circuitul profesionist în acest an, după cele de la Doha, Indian Wells, Miami şi Stuttgart.

Swiatek nu a participat săptămâna trecută la turneul de la Madrid, câştigat de Ons Jabeur, care a devenit prima jucătoare arabă care intră în posesia unui titlu de categoria WTA 1.000.

mic drop ????????

???????? @iga_swiatek DEFENDS her title in Rome and extends her win streak to 28!! ????#IBI22 pic.twitter.com/vWX95IhBLE