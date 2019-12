Simona Halep ar putea face echipa cu legendara Kim Clijsters la dublu in 2020, la insistentele lui Darren Cahill

Din articol Simona Halep va juca dublu in Grand Slam-urile din 2020 ca antrenament pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo

Darren Cahill isi doreste ca Simona Halep sa joace la dublu cu Kim Clijsters in 2020.

Darren Cahill i-a scris belgiencei Kim Clijsters, propunandu-i cvadruplei campioane de Grand Slam sa faca echipa in proba de dublu cu Simona Halep.

Parteneriatul ar putea fi concretizat pe parcursul stagiunii 2020, cand Kim Clijsters va bifa cea de-a doua revenire in circuitul WTA. "Ma simt din ce in ce mai bine si cresc treptat intensitatea antrenamentelor. Abia astept sa joc primul meu turneu," a spus Clijsters, 36 de ani pe Instagram.

Simona Halep intentioneaza sa se pregateasca de Olimpiada de Vara participand in probele de dublu ale turneelor de mare slem. La dublu mixt, Simona va face echipa cu Horia Tecau, urmand ca la dublu feminin sa evolueze in cel mai probabil caz alaturi de Irina Begu.

"Dublu cu Simona? Noua ne-ar placea sa facem asta candva in 2020. Craciun fericit, Kimmie!" i-a scris Darren Cahill jucatoarei din Belgia pe retelele sociale.

Kim Clijsters are in palmares 4 titluri de mare slem si s-a retras pentru prima oara din tenis in 2007. In 2008, Kim a nascut o fiica pe nume Jada, dupa care a revenit in circuit si a castigat de doua ori US Open. In 2013 si 2016, Kim Clijsters i-a nascut pe Jack, respectiv Blake.