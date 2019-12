Ele sunt jucatoarele pe care Simona Halep ar vrea sa le evite mai des: "Nu-mi place niciodata sa joc impotriva lor. E munca bruta."

Simona Halep a dezvaluit numele jucatoarelor impotriva carora are mereu o misiune grea in a obtine victoria.

Simona Halep a incheiat anul 2019 cu cea mai importanta victorie a carierei de pana acum, victoria de la Wimbledon. La sfarsitul sezonului, jucatoarea din Constanta a avut timpul necesar pentru a reflecta la adversarele ei din WTA.

Simona a ajuns la concluzia ca exista cateva jucatoare pe care ar prefera sa nu le intalneasca, atat timp cat tragerile la sorti ii vor fi prielnice.

Simona Halep: "Nu-mi place niciodata sa joc cu Svitolina si Kerber."



"Nu-mi place niciodata sa joc cu Svitolina, asa cum este si cu Kerber, meciurile sunt grele, sunt ciudate contra ei, am revenit eu, a revenit apoi ea la unele meciuri. Trebuie sa stai concentrata la fiecare punct si sa alergi mult, sa muncesti, e munca bruta la meciurile cu ea, dar am stiut ca pe iarba am un mare avantaj daca stau aproape de linie si o joc repede," a spus Simona Halep pentru GSP, rememorand semifinala de la Wimbledon cu Elina Svitolina.

Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina la Turneul Campioanelor de la Shenzhen in faza grupelor, scor 7-5, 6-3. Ucraineanca o conduce pe romanca cu 5-3 la scorul intalnirilor directe, dar a pierdut ambele confruntari disputate in cadrul unui turneu de mare slem. Contra Angeliquei Kerber, Simona Halep detine superioritatea in jocul rezultatelor, scor 7-6.