Au pierdut meciul, dar au dat o lecție de forță! Simona Halep și Gabriela Ruse, revenire imposibilă în turneul de dublu

Simona Halep și Gabriela Ruse au părăsit turneul de dublu de la Indian Wells, la finalul unui meci pasionant disputat în faza optimilor de finală în fața echipei cehești, alcătuite din Marie Bouzkova și Lucie Hradecka.

A fost 6-2, 5-7, 10-5 pentru adversarele mai bine cotate în proba de dublu, la finalul a 100 de minute de joc, dar Simona Halep și Gabriela Ruse au demonstrat dibăcie și forță psihică în acest duel, reușind să câștige setul 2, deși au fost conduse cu 5-1.



Such an exciting match! It is sad that they lost, but Gabi and Simo played amazing in the 2nd set to force the super tiebreak. But the more experienced team won. Marie Bouzkova and Lucie Hradecka defeated Simona Halep and Gabriela Ruse 6-2, 5-7, 10-5. pic.twitter.com/OGEW2GCYUt