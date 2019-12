DOAR DOUA TURNEE IN PROGRAM? | Calendarul Simonei Halep pentru luna ianuarie 2020 

Din articol Adelaide si Australian Open, cele doua turnee la care va juca Simona Halep in ianuarie

Afla care vor fi turneele la care va participa Simona Halep in prima faza a sezonului 2020.

Simona Halep va participa doar la doua turnee in luna ianuarie 2020. La finalul presezonului efectuat la Dubai alaturi de intreaga sa echipa, Simonei i-au mai ramas aproximativ douazeci de zile pentru a se pregati de startul propriu-zis al noului sezon.

In ianuarie, prima competitie la care Simona Halep va participa va fi turneul WTA de la Adelaide. Turneul WTA Adelaide International este o competitie de calibru Premier care va preceda primul turneu de mare slem al anului, Australian Open.

Adelaide si Australian Open, cele doua turnee la care va juca Simona Halep in ianuarie



WTA Adelaide: 12-18 ianuarie

Australian Open: 20 ianuarie - 2 februarie

"Cand am auzit pentru prima oara despre acest turneu, am spus ca voi participa cu siguranta", a declarat Halep."Vreau sa ma intorc la Adelaide pentru ca imi place foarte mult. Am doar amintiri minunate despre perioada petrecuta acolo. Oamenii sunt foarte relaxati si te fac si pe tine sa te simti foarte relaxat," a mai spus numarul 4 WTA.

La Adelaide vor participa numarul 1 mondial, Ashleigh Barty, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Johanna Konta si Sofia Kenin, dar si Alison Riske sau Daniele Collins. In plus, Venus Williams a primit un wildcard din partea organizatorilor si va fi si ea prezenta in orasul natal al lui Darren Cahill.

Lista completa a turneelor WTA care se vor desfasura in ianuarie

6-12 ianuarie: WTA Brisbane

6-12 ianuarie: WTA Shenzhen

6-12 ianuarie: WTA Auckland

12-18 ianuarie: WTA Adelaide

12-18 ianuarie: WTA Hobart

20 ianuarie - 2 februarie: Australian Open