Revine Simona Halep in iunie? "Trebuie sa fim realisti", spune presedintele WTA | Care este NOUA DATA stabilita pentru reluarea sezonului 

Din articol Se anuleaza Wimbledon 2020?

Presedintele WTA este precaut cu privire la sansele de desfasurare ale sezonului 2020 de iarba.

Repercusiunile raspandirii virusului SARS-COV2 sunt tot mai evidente in jurul Pamantului, bilantul global numarand, din nefericire, peste 665,000 de cazuri si mai mult de 30,000 de morti.

Ca urmare a efectelor negative crescande, CEO-ul WTA a simtit nevoia de a face lamuriri suplimentare cu privire la maniera in care sezonul 2020 va fi continuat.

Dear Fans,

Thank You For Your Continued Support. A letter from WTA chairman and CEO Steve Simon pic.twitter.com/yCeW9qL0JE — WTA (@WTA) March 22, 2020

"Monitorizam situatia si primim informatii de la doctori si autoritati. Asociatia noastra este unica deoarece are evenimente pe tot globul. Astfel, restrictiile de calatorie ar afecta profund viata jucatoarelor. Acum speram sa reluam turneele pe 8 iunie, dar trebuie sa fim realisti. O pauza fortata ar putea fi prelungita. Speram sa incepem in iunie, dar, daca nu se va intampla, o vom face in august, in SUA," a declarat Steve Simon, presedinte al circuitului feminin de tenis profesionist pentru Tennis Channel.

In cazul in care declaratia se va adeveri, intregul sezon de iarba va fi la randul sau amanat, dupa ce intreaga stagiune de zgura a fost anulata, cu exceptia turneului de la Roland Garros. Acest aspect ar putea insemna anularea editiei 2020 a Wimbledonului, dar si faptul ca Simona Halep ar putea reveni intr-un turneu oficial abia peste patru luni, la inceputul lunii august fiind programate turneele de la Washington DC si San Jose, urmate mai apoi de competitiile WTA Premier 5 de la Montreal (10-16 august) si Cincinnati (17-23 august) inaintea inceperii US Open 2020 (31 august - 12 septembrie).