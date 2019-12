Simona Halep, IN STARE DE SOC dupa vestea GROAZNICA primita: "El m-a invatat absolut tot ce inseamna tenisul."

Duminica a fost probabil cea mai trista zi a anului pentru Simona Halep.

Unul dintre antrenorii care au jucat un rol important in dezvoltarea Simonei Halep, Nicusor Ene a decedat duminica la varsta de 61 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac.

Totul s-a intamplat joi, cand Nicusor Ene a fost transportat cu elicopterul SMURD de la Constanta la Spitalul Universitar din Bucuresti, insa medicii nu l-au putut salva.

Simona Halep: "Va ramane mereu in sufletul meu!"



"Doar ce am aterizat de la Dubai, acolo unde am facut pregatirea pentru noul an. De fiecare data cand ajung o sun pe Mama... astazi apelul s-a incheiat cu vestea trista ca Domn Profesor Ene ne a parasit, o persoana blanda care nu m-a certat nici macar o data in toti acei 4 ani in care m-a invatat absolut tot ce inseamna tenisul," au fost cuvintele Simonei Halep.

"A fost una dintre cele mai importante caramizi pe care el a pus la aceasta cariera minunata a mea. Ma bucur enorm ca a fost alaturi de mine pe scena de la Constanta atunci cand am sarbatorit trofeul de la Wimbledon.

...mereu in sufletul meu! Dumnezeu sa-l ierte!!!", a scris Simona Halep pe Facebook.

"M-a surprins dimineata faptul ca nu am in telefon nici macar o poza alaturi de domnul profesor Ene. Cu siguranta avem una pe carton impreuna, dar e totusi putin pentru 10 ani in care ne-am vazut zilnic. Pe deasupra, ce poti sa scrii atunci cand vestea iti amorteste creierul, degetele si simtul realitatii? Stiam ca starea este grava, stiam ca sansele sunt mici, dar stiam si ca mesajul primit la 10 dimineata de la mama as fi vrut sa nu il citesc niciodata. [...] Drum bun, domn profesor!", a scris Dragos Suciu, comentator TV si fost elev al lui Nicusor Ene.