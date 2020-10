SUMA SERIOASA castigata de Simona Halep pentru fiecare dintre cele 24 victorii obtinute in 2020: cat a incasat numarul 2 WTA pentru fiecare game castigat 

Din articol Simona Halep a castigat in medie $80,745 per meci castigat in acest an

Simona Halep a incasat aproape doua milioane de dolari din tenis in anul 2020.

2020 a fost unul dintre cei mai productivi ani pentru Simona Halep, numarul 2 WTA reusind sa castige 23 din cele 26 de meciuri jucate in proba de simplu, ajungand astfel la un procentaj de 88,46% al victoriilor.

Cu titluri adjudecate consecutiv la Dubai, Praga si Roma, Simona Halep s-a bucurat de premii financiare considerabile, care au totalizat $1,937,890, potrivit WTA. Regretul Simonei pentru acest an ramane faptul ca semifinala de la Australian Open a ramas cel mai bun rezultat obtinut intr-un turneu de mare slem.

Cu 31 de meciuri oficiale disputate in acest an (palmares 23-3 la simplu si 1-4 in proba de dublu), Simona Halep a ratat la limita borna de 2 milioane de dolari, bani reprezentand exclusiv rasplatile financiare pentru rezultatele sale din turneele WTA.

Desi premiile difera in functie de calibrul competitiei, Simona Halep a castigat in medie $40,372 pentru fiecare set castigat si $6,728 per game castigat.

Castiguri financiare obtinute de Simona Halep in 2020



$62,512 per meci jucat

$40,372 per set castigat

aproximativ $6,000 per game castigat

Rezultatele Simonei Halep in sezonul WTA 2020



WTA Adelaide: sferturi (4-6, 2-6 vs. Aryna Sabalenka)

Australian Open: semifinale (6-7, 5-7 vs. Garbine Muguruza)

WTA Dubai: campioana (3-6, 6-3, 7-6 vs. Elena Rybakina)

WTA Praga: campioana (6-2, 7-5 vs. Elise Mertens)

WTA Roma: campioana (6-0, 2-1 ret. vs. Karolina Pliskova)

Roland Garros: optimi (1-6, 2-6 vs. Iga Swiatek)