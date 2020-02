Kim Clijsters o iubeste pe Simona Halep: "Sunt un mare fan al ei de cativa ani" | Ce a facut belgianca la primul meci jucat in WTA dupa 8 ani de pauza 

Simona Halep a avut oportunitatea de a se antrena la Dubai cu Kim Clijsters, jucatoarea in varsta de 36 de ani aflata la a doua revenire in tenisul profesionist.

"Chiar m-am antrenat cu ea in aceasta dimineata. Joaca la fel de bine. A fost un antrenament extrem de bun si e placut sa o vedem inapoi in circuit, la 36 de ani. E o motivatie pentru toata lumea si sunt sigura ca e capabila sa mai castige multe meciuri", a spus Simona Halep pentru Digi.

Simona Halep, practice session with Kim Clijsters in Dubai.

"She plays really well. It was a very good training session & it is nice to see her back on tour. It is a motivation for all of us. She's capable of doing many good things" - Halep 4 Digi Sport pic.twitter.com/8nAXLS3j5D