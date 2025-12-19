Lionel Messi a primit un cadou incredibil de rar, în valoare de 940.087 de euro, de la un miliardar indian în timpul turneului său „GOAT” în India. Starul Argentinei și al echipei Inter Miami, care a câștigat recent primul său campionat în SUA (MLS), s-a aflat în India într-o vizită de patru zile, care a început haotic în Kolkata sâmbăta trecută. Jucătorul în vârstă de 38 de ani a călătorit prin patru orașe din India în timpul șederii sale.

Haos la evenimentul dedicat lui Lionel Messi din India

Haosul a cuprins stadionul Salt Lake din Kolkata pe 13 decembrie, când mult așteptata apariție a lui Messi a durat abia 25 de minute înainte ca el să fie înconjurat de personalități locale proeminente care au înconjurat terenul pentru fotografii cu câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur. Peste 85.000 de fani sosiseră pentru a-l vedea pe simbolul fotbalului, dar peste 100 de persoane, inclusiv politicieni, oficiali, celebrități și personal de securitate, s-au înghesuit pe teren imediat ce Messi a intrat, obstrucționând vizibilitatea și perturbând programul.

Pe măsură ce frustrarea creștea și fanii își dădeau seama că abia îl puteau vedea pe superstarul argentinian, în ciuda faptului că au cheltuit o avere pe un bilet, atmosfera s-a transformat rapid de la euforie la furie. Neliniștea de pe stadion a escaladat când unii suporteri au început să smulgă scaune și să arunce cu sticle de apă pe gazon, după ce Messi a părăsit terenul. Videoclipurile îi arătau pe fani sărind peste bariere și hulind oficialii, în timp ce evenimentul eșua din cauza unei gestionări defectuoase. Rapoartele au confirmat că Messi, împreună cu coechipierii de la Inter Miami, Luis Suarez și Rodrigo De Paul, au fost evacuați în grabă din locație din cauza unor probleme imediate de siguranță, organizatorii pierzând controlul asupra situației.

Principalul organizator al evenimentului, Satadru Dutta, a fost reținut de poliție în urma haosului de pe stadion, în timp ce ministrul-șef al Bengalului de Vest, Mamata Banerjee, a ordonat o anchetă la nivel înalt cu privire la incident.

Messi s-a aflat în India în cadrul turneului său „GOAT Tour 2025”, un eveniment în patru etape, în care a avut programate meciuri amicale, cursuri de fotbal pentru tineret, un turneu de padel și să lanseze inițiative caritabile, desfășurate în Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New Delhi. La sfârșitul turneului său, Messi a fost invitat să viziteze Centrul Vantara Global Wildlife Rescue and Conservation din Jamnagar, în statul Gujarat, deținut de miliardarul indian Mukesh Ambani.

Cadoul spectaculos primit de Lionel Messi

În timpul vizitei sale la centrul de conservare, fiul lui Ambani, Anant, i-a dăruit lui Messi un ceas foarte rar RM 003-V2 GMT Tourbillon „Asia Edition”, de o valoare de aproximativ 825.000 de lire sterline. Se spune că ceasul este o ediție limitată, fiind disponibile doar 12 exemplare la nivel global.

Cu excepția primei destinații a vizitei sale în India, restul turneului a decurs fără probleme. Cu toate acestea, în timpul scurtei sale prezențe în fața publicului din Kolkata, simbolul argentinian și-a pierdut calmul pentru un moment.

Fostul internațional indian Lalkamal Bhowmick, care a fost prezent la fața locului, a declarat pentru Sports Now, citat de GOAL.com: „Totul mergea bine la început, când Messi a intrat pe stadion. Părea relaxat, zâmbitor și ne-a dat mâna tuturor. Chiar a dat autografe fără ezitare. În momentul în care prea mulți oameni s-au năpustit pe teren și au început să facă poze, a devenit vizibil inconfortabil. S-a aglomerat foarte repede și am putut vedea cum reacția lui se schimbă, pe măsură ce toți cei din jurul lui au început să facă poze. A început să dea semne de iritare, și-a pierdut calmul și totul a scăpat de sub control”.



Proasta gestionare a evenimentului nu numai că i-a afectat pe fani, ci i-a deranjat profund și pe sportivii implicați în meciul demonstrativ, care avea scopul de a celebra prezența lui Messi în India.

