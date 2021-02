Ce decizie! Simona Halep va face echipa in proba de dublu de la AO 2021 cu o pustoaica de 16 ani: cele doua au primit wildcard pentru a intra pe tabloul principal

Simona Halep nu a ales sa joace in proba de dublu la fiecare participare intr-un turneu de mare slem, dar Australian Open 2021 va fi unul dintre Grand Slam-urile in care numarul 2 WTA va tinti un parcurs bun pe ambele tablouri.

Halep i-a surprins insa pe fani prin partenera pe care si-a ales-o pentru a se inscrie pe tabloul principal de dublu, aceasta fiind australianca Charlotte Kempenaers-Pocz, o pustoaica in varsta de 16 ani, fara clasament WTA. Kempenaers-Pocz ocupa locul 92 in clasamentul de junioare ITF.

Not surprised to see Simona Halep is playing doubles, but very surprised with her partner. Someone new who I dont know. pic.twitter.com/N8ssQevKmz