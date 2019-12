SIMONA HALEP ESTE CEA MAI IUBITA JUCATOARE DIN LUME | A castigat a treia oara consecutiv premiul pentru jucatoarea preferata a fanilor

Simona Halep a castigat premiul pentru "Jucatoarea preferata a fanilor" in 2019.

Simona Halep a fost votata jucatoarea anului de catre fanii WTA. Pentru al treilea an la rand, sportiva din Constanta primeste aceasta distinctie din partea circuitului feminin de tenis.

Rezultatul dovedeste atat faima Simonei pe intregul Pamant, dar si nivelul ridicat de atasament al conationalilor sai.

Simona Halep, cea mai iubita jucatoare din intreaga lume in anii 2017, 2018 si 2019



Pentru a castiga acest premiu, Simona Halep le-a devansat in clasamentul preferintelor suporterilor pe Iga Swiatek, Petra Kvitova, Naomi Osaka, Elina Svitolina si Naomi Osaka.

Halep si-a incheiat stagiul de pregatire in Dubai si se va intoarce in tara pentru sarbatorile de iarna, dupa care va debuta in sezonul 2020 la Adelaide. Simona va juca la primul Grand Slam al anului, programat pentru perioada 20 ianuarie - 2 februarie la Melbourne.