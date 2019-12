Noul clasament WTA | Avem din nou 3 jucatoare in Top 100! Pe ce loc este Simona Halep

WTA a anuntat, luni dimineata, clasamentul din aceasta saptamana.

Romania are 3 jucatoare in primele 100, dupa ce Ana Bogdan a urcat 7 pozitii si a revenit in Top 100 WTA. La varf, pentru ca tenismenele din Top 10 nu au jucat inca meciuri, ierarhia ramane neschimbta, cu Simona Halep pe locul al patrulea.

1. Ashleigh Barty 7.851 puncte

2. Karolina Pliskova 5.940 puncte

3. Naomi Osaka 5.496 puncte

4. Simona Halep 5.462 puncte

5. Bianca Andreescu 5.133 puncte

6. Elina Svitolina 5.075 puncte

7. Petra Kvitova 4.776 puncte

8. Belinda Bencic 4.685 puncte

9. Kiki Bertens 4.245 puncte

10. Serena Williams 3.935 puncte

74. Sorana Cirstea 837 puncte

98. Ana Bogdan 684 puncte

102. Irina Begu 669 puncte

113. Mihaela Buzarnescu 596 puncte

114. Patricia Tig 593 puncte

118. Monica Niculescu 565 puncte