Simona Halep admite primele dificultati intampinate la AO 2020: "Nu mi-a fost usor sa joc cu ea. Am simtit presiunea la final"

Simona Halep a recunoscut ca a avut emotii in finalul setului secund al meciului cu Harriet Dart.

Simona Halep a rezistat cu brio finalului dificil al setului secund jucat impotriva britanicei Harriet Dart in cadrul turului 2 la Australian Open.

Numarul 3 WTA are un setaveraj de 4-0 dupa primele doua meciuri la AO 2020 si s-a bucurat de faptul ca a evitat situatia complicata din finalul partidei, spunand: "Nu am mai jucat impotriva ei si mi-a fost dificil sa simt ritmul partidei. Gaseste unghiuri bune si nu mi-a fost usor sa joc cu ea. Ma bucur ca a iesit bine, in cele din urma," a declarat Simona Halep pentru Eurosport.

"Am urmarit putin din meciul ei si stiam ca e foarte inteligenta pe teren. Nu e atat de agresiva, asa ca voiam sa intru mai mult in teren, dar azi am stat un pic cam retrasa. Am simtit presiunea in final, dar a trebuit sa ma gandesc doar la jocul meu pentru a putea inchide meciul," a mai spus Simona Halep in interviul acordat lui Alex Corretja.

Halep va juca in turul urmator cu invingatoarea meciului dintre Yulia Putintseva (38 WTA) si Danielle Collins (25 WTA). Meciul va avea loc sambata, 25 ianuarie.