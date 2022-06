„Am focul interior, nu știu dacă și jocul...” Pentru ce și-a cerut scuze Simona Halep în fața britanicilor, după a doua victorie la Birmingham

Fostă campioană a turneului de la Wimbledon, Simona Halep s-a descurcat exemplar în doar al doilea meci jucat pe iarbă, după o pauză de trei ani, pe această suprafață de joc.

Revenită pe teren, la Birmingham, după un prim succes semnat în defavoarea Lesiei Tsurenko, Simona Halep a confirmat și prin propria declarație că a jucat mai bine în al doilea tur, în care a trecut de Harriet Dart, scor 6-3, 6-2.

„Mă simt grozav, simt că am jucat mai bine decât în meciul anterior. Nu e ușor să joci împotriva ei și îmi cer scuze, am jucat împreună în urmă cu trei ani. Au fost prea multe meciuri și am uitat. Nu am o memorie prea bună.

A fost dur, pe iarbă, pentru că e obișnuită, dar sunt mulțumită de modul în care am jucat,” a declarat Simona Halep, după victoria cu Harriet Dart, în minim de seturi, în contextul în care, după primul meci, spusese că nu a întâlnit-o niciodată pe britanică.

Through to the quarterfinals ????

???????? @Simona_Halep defeats Dart 6-3, 6-2 and moves into the last eight in Birmingham!#RothesayClassic pic.twitter.com/9bY0yNjQQB