Joaca Simona Halep in barajul de Fed Cup cu Rusia? REACTIA Federatiei Romane de Tenis dupa retragerile lui Cirstea si Begu 

Anumiti oficiali din cadrul FRT inca spera ca o vor putea convinge pe Simona Halep sa joace in barajul de Fed Cup cu Rusia, programat la inceputul lunii viitoare.

Fostul presedinte al Federatiei Romane de Tenis a reactionat la primirea vestii transmise de Irina Begu, care a decis sa se retraga temporar de la echipa nationala de Fed Cup.

Noutatea apare la scurt timp dupa ce Sorana Cirstea a reconfirmat refuzul de a se mai intoarce vreodata la echipa in urma retragerii sale definitive. In plus, Simona Halep a declarat ca nu vrea sa isi supraaglomereze calendarul, decizand si ea sa nu participe la barajul cu Rusia.

George Cosac: "Cred ca pana la urma o vom convinge pe Simona Halep sa joace impotriva Rusiei."



"Va dati seama ca si eu sunt total surprins de evenimentele din ultimele zile. Este clar ca Romania este foarte mult slabita fara Halep, Begu, Niculescu, Sorana si Buzarnescu, iar Rusiei ii convine de minune asa ceva. Nu ne asteptam niciodata ca s-ar putea intampla un astfel de scenariu. Am inteles de la domnul Segarceanu ca el a fost anuntat si de Begu ca nu doreste sa vina pentru acest meci.

Dar va rog eu sa mai asteptam cateva zile pentru ca s-ar putea ca situatia sa se schimbe radical. Saptamana viitoare trebuie sa anuntam lotul, iar eu cred ca pana la urma o vom putea convinge pe Simona Halep sa vina sa joace impotriva Rusiei. Avem mare nevoie de ea", a declarat George Cosac pentru ProSport.

Lotul Romaniei pentru play-off-ul decisiv cu Rusia, programat pentru 7-8 februarie in Arena BT din Cluj-Napoca le va cuprinde in cel mai probabil caz pe Ana Bogdan (98 WTA), Patricia Tig (108 WTA), Gabriela Ruse (124 WTA la dublu) si Raluca Olaru (48 WTA la dublu).