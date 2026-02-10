Lindsey Vonn a pus mâna pe telefon și a scris un mesaj după accidentul groaznic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Lindsey Vonn a pus mâna pe telefon și a scris un mesaj după accidentul groaznic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Accident teribil pentru Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

TAGS:
Lindsey VonnaccidentschiJocurile Olimpice de Iarnamilano

Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.

”Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Nu a fost un final de poveste sau o poveste de basm, a fost pur şi simplu viaţa. Am îndrăznit să visez şi am muncit din greu pentru a-l realiza. Pentru că în schiul alpin, diferenţa dintre o linie strategică şi o accidentare catastrofală poate fi de doar 12 centimetri. Eram pur şi simplu cu 12 centimetri prea strâns pe linia de start când braţul meu drept s-a agăţat în interiorul porţii de start, răsucindu-mă şi provocând accidentul. Ligamentul încrucişat anterior şi accidentările mele anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul.

Din păcate, am suferit o fractură complexă de tibie, care este în prezent stabilă, dar va necesita mai multe intervenţii chirurgicale pentru a fi reparată corect.Deşi ziua de ieri nu s-a terminat aşa cum speram şi, în ciuda durerii fizice intense pe care a provocat-o, nu am regrete. Să stau ieri la poarta de start a fost un sentiment incredibil pe care nu-l voi uita niciodată. Ştiind că am stat acolo având o şansă să câştig a fost o victorie în sine.

De asemenea, ştiam că cursele reprezintă un risc. Au fost şi vor fi întotdeauna un sport incredibil de periculos. Şi, similar cu schiurile de start, ne asumăm riscuri în viaţă. Visăm. Iubim. Sărim. Şi uneori cădem. Uneori inimile noastre sunt frânte. Uneori nu ne îndeplinim visele pe care ştim că le-am putea avea. Dar aceasta este şi frumuseţea vieţii; putem încerca. Am încercat. Am visat. Am sărit. Sper că, dacă reţineţi ceva din călătoria mea, este că aveţi cu toţii curajul să îndrăzniţi mult. Viaţa este prea scurtă ca să nu vă asumaţi riscuri. Pentru că singurul eşec în viaţă este să nu încercaţi. Cred în voi, aşa cum aţi crezut în mine”, a fost mesajul postat de Lindsey Vonn în social media. 

  • Lindsey vonn elicopter jo 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Campioana olimpică la coborâre din 2010 încerca o performanţă incredibilă, ţintind spre aurul olimpic după ce şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior de la genunchiul stâng la sfârşitul lunii ianuarie. Îşi reluase cariera iarna trecută, după aproape şase ani de absenţă, şi era considerată o mare favorită pentru Jocurile Olimpice din 2026, cu un palmares impresionant de şapte clasări pe podium în nouă curse, inclusiv două victorii, înainte de accidentul de la Crans-Montana (Elveţia).

Duminică, ea a greşit la a doua săritură a traseului, fiind dezechilibrată de braţul drept prins într-o poartă.

Transportată cu elicopterul la spitalul din Cortina, apoi transferată la Treviso, sportiva americană a fost supusă unei intervenţii chirurgicale iniţiale pentru o fractură la piciorul stâng, înainte de a fi supusă unei a doua operaţii luni. News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
ULTIMELE STIRI
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Cupa României | Derby în Gruia! CFR Cluj și Rapid se luptă pentru calificarea în „sferturile” Cupei
Cupa României | Derby în Gruia! CFR Cluj și Rapid se luptă pentru calificarea în „sferturile” Cupei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

FCSB a stabilit primul transfer al verii: “Sunt convins că-l vom aduce. Cel mai bun din echipa lui!”

FCSB a stabilit primul transfer al verii: “Sunt convins că-l vom aduce. Cel mai bun din echipa lui!”

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"

Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"

Răducanu, „timidă ca un copil”, când a văzut-o pe Halep la Cluj: cum i-a evaluat directorul de turneu româna vorbită

Răducanu, „timidă ca un copil”, când a văzut-o pe Halep la Cluj: cum i-a evaluat directorul de turneu româna vorbită



Recomandarile redactiei
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Șansă nesperată pentru Florinel Coman: anunțul arabilor
Șansă nesperată pentru Florinel Coman: anunțul arabilor
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1 
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
100 de schiori și snowboarderi s-au întrecut în weekend în cea mai trăsnită competiție de pe pârtie, Red Bull Homerun
100 de schiori și snowboarderi s-au întrecut în weekend în cea mai trăsnită competiție de pe pârtie, Red Bull Homerun
Inspirată de succesul italianului Sinner! Reacția Anei Bogdan: jucătoarea din Sinaia a practicat la rândul său schiul
Inspirată de succesul italianului Sinner! Reacția Anei Bogdan: jucătoarea din Sinaia a practicat la rândul său schiul
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!