Lindsey Vonn a pus mâna pe telefon și a scris un mesaj după accidentul groaznic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.

”Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Nu a fost un final de poveste sau o poveste de basm, a fost pur şi simplu viaţa. Am îndrăznit să visez şi am muncit din greu pentru a-l realiza. Pentru că în schiul alpin, diferenţa dintre o linie strategică şi o accidentare catastrofală poate fi de doar 12 centimetri. Eram pur şi simplu cu 12 centimetri prea strâns pe linia de start când braţul meu drept s-a agăţat în interiorul porţii de start, răsucindu-mă şi provocând accidentul. Ligamentul încrucişat anterior şi accidentările mele anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul.

Din păcate, am suferit o fractură complexă de tibie, care este în prezent stabilă, dar va necesita mai multe intervenţii chirurgicale pentru a fi reparată corect.Deşi ziua de ieri nu s-a terminat aşa cum speram şi, în ciuda durerii fizice intense pe care a provocat-o, nu am regrete. Să stau ieri la poarta de start a fost un sentiment incredibil pe care nu-l voi uita niciodată. Ştiind că am stat acolo având o şansă să câştig a fost o victorie în sine.

De asemenea, ştiam că cursele reprezintă un risc. Au fost şi vor fi întotdeauna un sport incredibil de periculos. Şi, similar cu schiurile de start, ne asumăm riscuri în viaţă. Visăm. Iubim. Sărim. Şi uneori cădem. Uneori inimile noastre sunt frânte. Uneori nu ne îndeplinim visele pe care ştim că le-am putea avea. Dar aceasta este şi frumuseţea vieţii; putem încerca. Am încercat. Am visat. Am sărit. Sper că, dacă reţineţi ceva din călătoria mea, este că aveţi cu toţii curajul să îndrăzniţi mult. Viaţa este prea scurtă ca să nu vă asumaţi riscuri. Pentru că singurul eşec în viaţă este să nu încercaţi. Cred în voi, aşa cum aţi crezut în mine”, a fost mesajul postat de Lindsey Vonn în social media.