VIDEO | Simona Halep, PACHET DE NERVI in primul meci la Australian Open 

Simona Halep s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, invingand-o scor 7-6, 6-1 pe Jennifer Brady.

N-a fost un meci lipsit de incarcatura emotionala pentru Simona, care fusese eliminata inca din turul inaugural la Openul Australian in patru dintre cele noua participari bifate pana la aceasta editie.

A lot of hard work to get the first set in bag. #Halep #AusOpen pic.twitter.com/7Z1nNni1EI

Condusa cu 1-3, 4-5, si 5-6 in primul set, Simona Halep a fost nevoita sa iasa din situatia de a salva trei mingi de set procurate de Jennifer Brady.

In momentele tensionate ale primului set, Simona Halep a aruncat in mai multe randuri cu racheta, isprava pentru care va fi nevoita sa doneze din nou bani pentru victimele incendiilor din Australia.

All smiles after beginning her #AO2020 campaign with a win.

Can the two-time Grand Slam champion go all the way this fortnight?#AusOpen | @Simona_Halep pic.twitter.com/wsDGWM4ZpV