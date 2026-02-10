După peste 20 de ani de antrenorat, Cosmin Olăroiu traversează o etapă inedită a carierei sale.

Până să preia naționala Emiratelor, în mai 2025, Oli a fost mereu la echipe de club – cu excepția unui mandat foarte scurt, de câteva meciuri, pe care l-a avut pe banca Arabiei Saudite în 2015. Din postura unui antrenor de club, românul a fost obișnuit să fie mereu în „miezul“ acțiunii, prins cu antrenamente, meciuri și planificări.

Acum însă, din postura de selecționer, programul lui Oli a devenit unul mai „aerisit“. Ce-i drept, doar de câteva săptămâni. Pentru că, între iunie – decembrie 2025, românul a fost implicat în preliminariile Mondialului din 2026 și în turneul FIFA Arab Cup 2025.

După aceste campanii, Olăroiu a fost convins de Federația din Emirate să-și ducă munca mai departe, după cum Sport.ro a explicat aici.

Olăroiu, filmat cu fiul său și cu oamenii din staff la Sharjah – Shabab Al-Ahli

În acest moment, următoarele partide pentru naționala Emiratelor vor fi amicalele din martie. Pe 26 și pe 30, arabii vor întâlni Armenia, la Abu-Dhabi și Insulele Feroe, la Dubai.

Până atunci, Oli urmărește partidele din întrecerea internă, pentru a găsi cei mai buni jucători pentru prima reprezentativă. Tocmai de aceea, în această etapă, a ales să fie în tribune și la meciul Sharjah – Shabab Al-Ahli (1-4). Vorbim despre două echipe pe care Olăroiu le-a pregătit și cu care a câștigat... 12 trofee!

Firește, cu un asemenea bilanț, Oli e foarte iubit de fanii celor două grupări. De aceea, apariția sa în tribune a declanșat o adevărată isterie printre suporterii prezenți la meci. Mai ales că Sharjah, după plecarea românului, a avut o prăbușire totală! Formația care a cucerit Champions League 2 cu Oli, în mai 2025, e acum doar pe locul 8 din 14 în campionatul intern.

De aceea, când l-au văzut pe Olăroiu la meci, împreună cu fiul său, Dani, și cu doi oameni din staff, Cătălin Necula și Eugen Nae, arabii au fost foarte bucuroși. Încă un semn că tehnicianul român e o figură foarte apreciată în Emirate.