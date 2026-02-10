„Ziua îndrăgostiților“ va fi despre „supraviețuire“ pentru Laurențiu Reghecampf, anul acesta! Pentru că o înfrângere venită de nicăieri i-a stricat „luna de miere“, la Al-Hilal Omdurman.

Până săptămâna trecută, această formație avea o serie de 11 partide fără înfrângere: 9 victorii și 2 remize. Iar totul a culminat cu marea victorie obținută în Champions League, 2-1 cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), finalista ultimei ediții.

În mod ciudat însă, primul care a fost luat de val, după acest rezultat imens, a fost chiar Laurențiu Reghecampf! Potrivit presei din Sudan, românul de 50 de ani a comis o serie de erori nepermise, în zilele dinaintea meciului cu Mouloudia din Algeria: 1-2. Această înfrângere, nu doar că a întrerupt seria excelentă a lui Al-Hilal Omdurman, dar a pus în pericol calificarea ei, în sferturile Champions League.

În ultima etapă, pe 14 februarie, meciurile Mamelodi Sundowns – Mouloudia și Al-Hilal Omdurman - Saint-Éloi Lupopo vor stabili primele două clasate din grupa C, cele care vor avansa în prima fază eliminatorie din Champions League.

Dezvăluirea arabilor: Reghecampf, greșeală după greșeală

Revenind la partida Mouloudia - Al-Hilal Omdurman (2-1), eșecul din Algeria, în fața unei formații care câștigase un singur meci din primele patru runde, i-a enervat pe jurnaliștii sudanezi. Iar unul dintre ei, Hafez Muhammad Ahmad, tocmai a dezvăluit ce greșeli a comis „Reghe“ înainte de această partidă.

„Mai întâi, a surprins discursul antrenorului român, la conferința de dinaintea meciului din Algeria. Reghecampf a rostit o frază pe care rar o auzi la acest nivel: <<Probabil, vă așteptați să vă spun că Mouloudia are forța necesară de a ne învinge. Dar nu voi spune așa ceva. Și, chiar dacă aș spune așa ceva, n-ar fi adevărat>>. Când un antrenor își desconsideră adversara, în felul acesta, e clar că și jucătorii vor face la fel“, și-a început analiza jurnalistul sudanez.

Mai departe, acesta a subliniat o altă greșeală comisă de Laurențiu Reghecampf.

„Antrenorul lui Al-Hilal a avut și o abordare tactică greșită pentru partida cu Mouloudia. Ce s-a întâmplat, în primele 45 de minute, când tabela a arătat Mouloudia – Al-Hilal Omdurman, scor 2-0, a confirmat acest lucru. Când a realizat că a comis-o, Reghecampf a încercat să reducă la minim daunele. Drept urmare, a început să facă schimbări pe bandă, scoțând din teren titularii care erau la un galben de suspendare pentru meciul devenit decisiv de acum cu congolezii de la Saint-Eloi Lupopo. Chiar dacă Al-Hilal Omdurman rămâne cu șanse mari de calificare, ce s-a întâmplat, în Algeria, e o bilă neagră pentru Reghecampf“, a concluzionat ziaristul arab.

În ultima etapă din Champions League, echipa lui „Reghe“ are nevoie de un singur punct pentru a-și asigura locul, în sferturi.