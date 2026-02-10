Se spune, pe bună dreptate, că sănătatea e cel mai important lucru pe care îl avem în viață. Și ne convingem de acest lucru, tot mai mult, pe măsura trecerii anilor.

Acum, și Mircea Lucescu (80 de ani), un antrenor imens, cu niște rezultate istorice, tocmai a simțit pe propria piele că „trofeul“ cel mai prețios se câștigă în fiecare zi în care poți să spui că ești sănătos. Pentru că, de la finalul anului trecut, selecționerul României a fost lovit de o serie de probleme medicale. Mai întâi, a avut o gripă severă, care apoi a cauzat și o complicație cardiacă.

Mihai Stoichiță: „Mircea Lucescu a trecut de faza critică“

Pe fondul acestei situații, s-a pus următoarea problemă: va primi Mircea Lucescu acceptul medicilor de a-și continua mandatul de selecționer? Pentru că barajul pentru Mondiale, cu Turcia (26 martie, Istanbul), bate la ușă. Și cum „Il Luce“ a fost externat abia ieri, urmând să meargă în Belgia pentru investigații suplimentare, problema selecționerului rămâne una arzătoare pentru Federația Română de Fotbal.

În acest context, Răzvan Burleanu a anunțat deja data la care se va lua o decizie în privința omului care va sta pe banca noastră, în meciul Turcia – România. Până atunci însă, Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice FRF) rămâne optimist, în ceea ce privește refacerea totală a actualului selecționer.

„Am fost la el (n.r. – la Mircea Lucescu) cât a stat internat, nu este grav ce are, a fost o stare de slăbiciune, mă rog, a făcut niște analize pe care să le confirme și un spital din străinătate, la sfârșitul săptămânii, când se duce. Eu, când l-am văzut înainte să iasă din spital, era bine, a ținut legătura tot timpul cu secunzii, cu mine. Absolut toate informațiile despre adversar și echipa națională sunt făcute de stafful lui, rapoarte complete, inclusiv despre jucătorii pentru selecționare, pe care le scria și din spital. Să dea Dumnezeu să fie sănătos și să fie pe bancă pe 26 martie, la Istanbul. Pot să spun din punctul de vedere al unui observator care nu cunoaște multă medicină. Mă uitam la el, un om care are putere, luciditate, care observă absolut totul realist, ce se întâmplă cu fotbaliștii lui și ce obiective urmărește. Eu așa l-am observat. A trecut de faza critică, a avut și o viroză foarte puternică, cu temperaturi mari, probabil de asta s-a și internat“, a spus Stoichiță, la Digi Sport.