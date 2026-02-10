La finalul partidei cu Dinamo, Nicușor Bancu, căpitanul oltenilor, a susținut că echipa sa ar fi meritat victoria prin prisma ocaziilor avute.

Internaționalul român a descris confruntarea drept una extrem de echilibrată, dar care a avut de suferit din cauza stării în care se afla suprafața de joc. În plus, Bancu a subliniat că presiunea rezultatelor este o constantă, însă echipa sa a reușit să arate tărie de caracter.

„Am avut ocaziile mai mari și cred că meritam victoria, dar este fotbal, nu posesia decide cine învinge. Ne-am anihilat reciproc, ambii antrenori au pregătit foarte bine meciul, nici ei nu au vrut să construiască, nici noi. Două echipe bune ale campionatului, s-a văzut asta. Nici terenul nu a avantajat pe nimeni, pentru că a fost foarte prost.

„Trebuie să fim concentrați”

Posibil și celelalte meciuri să fie așa, depinde și de locul din clasament. Poate vom juca la victorie mult mai agresiv sau vom ataca mai rău, dacă suntem bine în clasament poate este bun și un egal și vom vedea ce se va întâmpla.

Presiune este de când am început campionatul, toată lumea vrea să rămânem acolo la finalul campionatului. Trebuie să avem nervii tari, meciurile din Europa ne-au întărit, trebuie să fim concentrați până la final, pentru că fotbalul te pedepsește până la urmă și am arătat și azi că suntem o echipă unită.

Este cel mai frumos grup de când sunt eu aici, asta este avantajul nostru, că avem un lot numeros.

Trebuie să avem energie cu FCSB, ambele am jucat în Europa, știm cum e să joci din 3 în 3 zile. Vedem ce echipă va alinia Mister și vrem să mergem mai departe. Ambele sunt importante, primul, cel de joi, este mai important pentru că este primul, iar după ce ne calificăm ne gândim și la cel de campionat", a spus Nicușor Bancu la finalul meciului cu Dinamo.

Dinamo e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a remizat în ultimele două partide de acasă, 1-1 cu Petrolul şi Universitatea.

Universitatea are o singură victorie în ultimele trei etape, un egal şi un eşec, dar rămâne pe primul loc.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a rămas lider, cu 50 de puncte, fiind urmată de Rapid şi Dinamo, ambele cu câte 49 de puncte.