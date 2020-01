HOTII STRIGA HOTII? | Caroline Wozniacki, deranjata de tertipul pe care ea l-a folosit pentru a o invinge pe Simona Halep in finala AO 2018

Din articol Caroline Wozniacki va juca in turul 3 cu Ons Jabeur, numar 78 WTA

Declaratia Carolinei Wozniacki sugereaza ca daneza ar avea standarde duble in ceea priveste timeout-urile medicale.

Caroline Wozniacki s-a declarat deranjata de alegerea adversarei sale din turul 2 de a lua un time-out medical in conditiile in care aceasta nu arata niciun semn de slabiciune fizica.

Ucraineanca Dayana Yastremska a cerut interventia medicului la 4-5, in incercarea de a opri seria game-urilor castigatoare pentru daneza: "Este evident ca a incercat sa-mi rupa ritmul. Nu cred ca a fost nimic in neregula cu ea, deoarece alerga perfect. Este un truc pe care l-a mai folosit in trecut si ma asteptam sa faca asta," a spus Caroline Wozniacki la conferinta de presa de dupa meci.

Caroline Wozniacki va juca in turul 3 cu Ons Jabeur, numar 78 WTA



Wozniacki, 29 de ani se afla la ultimul turneu al carierei, iar partida de azi ar fi putut fi ultima, in conditiile in care Yastremska a condus cu 5-1 in primul set si cu 3-1 in al doilea, dar a fost intoarsa de fiecare data, pierzand in final scor 5-7, 5-7.

De notat ca daneza Caroline Wozniacki a recurs la acelasi tertip - time-out medical nefondat - tocmai in finala Australian Open 2018, in momentul in care Simona Halep conducea cu 4-3 si break avans in finalul setului decisiv. Interventia scandinavei a functionat, Wozniacki castigand dupa acea pauza trei game-uri la rand si adjudecandu-si trofeul.