„Dacă le bați, nu trebuie să le ții minte” Declarația amuzantă dată de Simona Halep despre următoarea adversară din Anglia

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) nu își amintește că a jucat împotriva britanicei Harriet Dart, adversara pe care o va întâlni în optimile de finală ale întrecerii WTA 250 de la Birmingham.

Vorbind despre următoarea adversară, britanica Harriet Dart, Simona Halep a spus: „Nu sunt sigură că publicul va fi mai tăcut, pentru că mereu am sprjinul lor mereu. Am românii mei, dar cred că voi avea și alți spectatori.

Nu am jucat niciodată, nu știu la ce să mă aștept, dar abia aștept provocarea,” a completat Simona Halep, vorbind despre Harriet Dart, cu care s-a mai duelat însă o dată, la Australian Open 2020.

În turul secund la Melbourne, în urmă cu doi ani, Halep a învins-o pe Dart, scor 6-2, 6-4.

It's ok Simo, a lot of us don't remember much from 2020. ???? https://t.co/XnwF8faPzm pic.twitter.com/VmQOp4frVk