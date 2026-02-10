Finalul partidei de luni seară, din etapa cu numărul 22 din SuperLig, a degenerat într-un scandal de proporții. Gaziantep FK a reușit o victorie eroică, impunându-se cu 2-1 după ce a jucat o mare parte din meci în inferioritate numerică, însă fluierul de final a declanșat haosul la vestiare.

Tensiunea acumulată pe gazon, după ce Drissa Camara de la gazde a văzut cartonașul roșu încă din prima repriză, a explodat în zona tunelului. Ținta principală a oaspeților a fost Denis Drăguș, atacantul împrumutat de la Trabzonspor.

Ambuscadă pe tunel

Imediat după terminarea jocului, Becao, fotbalistul celor de la Kasimpaşa, a început să-l provoace verbal pe internaționalul român încă de pe teren. Conflictul nu s-a stins însă odată cu ieșirea de pe gazon.

Adversarul a continuat să-l hărțuiască pe Drăguș și pe culoarul spre vestiare. Mai mult, sursele de la fața locului susțin, potrivit 61saat.com, că Becao l-ar fi așteptat special pe atacantul român la intrarea spre vestiare, cu intenția clară de a-l ataca. Situația a scăpat de sub control, iar jucătorii de la Kasimpaşa au sărit să-i lovească pe cei de la Gaziantep în zona tunelului.

Pentru a evita o bătaie generală și posibile răniri grave, forțele de ordine au fost nevoite să intervină prompt. Poliția a reușit să blocheze escaladarea conflictului și să-l protejeze pe Denis Drăguș de furia adversarilor. Românul a bifat 31 de minute în această partidă, fiind introdus pe parcursul reprizei secunde.