Simona Halep A PIERDUT primul meci oficial disputat in 2020 | Cand va juca pentru calificarea in sferturile de finala la WTA Adelaide

Simona Halep va debuta pe tabloul de simplu maine, dar nu inainte de ora 10:00, ora Romaniei.

Simona Halep a pierdut primul meci oficial disputat in 2020. Numarul 4 WTA a debutat la WTA Adelaide in proba de dublu, alaturi de Raluca Olaru, pierzand cu 6-7, 6-4, 3-10 duelul cu perechea formata din Kveta Peschke si Demi Schuurs.

Halep va juca primul sau meci de simplu in actuala stagiune maine, 14 ianuarie, de la ora 10:00 impotriva australiencei Ajla Tomljanovic, numar 52 WTA.

Simona Halep vs. Ajla Tomljanovic, 14 ianuarie, ora 10:00 (2-0 H2H)



Simona Halep a avut castig de cauza in fata Ajlei Tomljanovic, invingand-o de doua ori in maximum de seturi. La Cincinnati in 2018, Simona s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-3, iar la Roland Garros 2019 scorul a fost 6-2, 3-6, 6-1 pentru sportiva nascuta in Constanta.

In sferturi, Simona ar putea juca cu Aryna Sabalenka, favorita numarul 6 la castigarea turneului ori cu Barbora Strycova, semifinalista in 2019 la Wimbledon.