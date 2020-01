S-au stabilit DATA si ORA primului meci oficial al Simonei Halep in 2020: cand are loc partida

Din articol Simona Halep joaca pe doua fronturi la WTA Adelaide

Simona Halep va participa si in proba de dublu la competitia WTA de la Adelaide.

Simona Halep a luat decizia de a juca in proba de dublu a turneului WTA de la Adelaide, prima competitie la care va lua parte in sezonul 2020.

Actualmente numar 3 WTA, Halep va face echipa cu Raluca Olaru (numar 46 WTA in proba de dublu), alaturi de care a mai bifat doua turnee in 2019, la Wuhan si la Eastbourne.

In primul meci pe tabloul de dublu, Simona Halep si Raluca Olaru le vor avea ca oponente pe Kveta Peschke si Demi Schuurs din Cehia, respectiv Olanda, pereche cotata cu a doua sansa la castigarea intrecerii.

Simona Halep ocupa in prezent locul 143 WTA in clasamentul probei de dublu. Meciul Halep/Olaru vs. Peschke/Schuurs va avea loc luni, 13 ianuarie de la ora 02:30, ora Romaniei.