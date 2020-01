S-a intamplat in PRIMUL MECI al anului | Simona Halep a primit sfaturi chiar in timpul desfasurarii unui punct: cum a fost posibil 

Simona Halep a primit sfaturi in timpul meciului caritabil Rally4Resilience din partea antrenorului Roger Rasheed.

"Bun voleu, Simona! Continua sa avansezi, apropie-te de fileu, da, foarte bine, Simona!", a spus Roger Rasheed la microfon tocmai in timpul desfasurarii unui punct.



Simona Halep joaca la dublu mixt alaturi de Juan Sebastian Cabal (numar 1 ATP in proba de dublu) impotriva echipei alcatuite din Angelique Kerber si Robert Farah un meci demonstrativ care are ca scop strangerea de fonduri pentru victimele incendiilor din Australia.

