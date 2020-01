Simona Halep A AFLAT numele primei adversare din 2020 | Ce rezultate a avut impotriva ei pana acum 

Din articol Simona Halep, a doua favorita la WTA Adelaide

Simona Halep va juca la WTA Adelaide, turneu programat pentru perioada 13-18 ianuarie.

Simona Halep si-a aflat prima adversara din sezonul 2020. Jucatoarea din Romania va debuta la turneul WTA Adelaide in faza optimilor de finala, unde s-ar putea duela cu Ajla Tomljanovic sau o tenismena venita din calificari.

Halep, favorita numarul 2 la Adelaide a mai jucat de doua ori impotriva Ajlei Tomljanovic, invingand-o de fiecare data, dar nu fara sa piarda set. Prima confruntare a avut loc in 2018 la Cincinnati, unde Simona s-a impus cu 6-3, 6-3 dupa un prim set cedat cu 4-6, iar al doilea duel intre cele doua s-a desfasurat la Roland Garros in 2019, cand Halep a invins-o pe Tomljanovic, scor 6-2, 3-6, 6-1.

Simona Halep va ocupa incepand de luni, 13 ianuarie locul 4 in clasamentul WTA, facand rocada cu Naomi Osaka dupa numai o saptamana petrecuta in top 3, in vreme ce Ajla Tomljanovic va urca de pe locul 54 pana pe al 52-lea.

Favorita numarul 1 in acest turneu, Ashleigh Barty va debuta intr-un meci cu Anastasia Pavlyuchenkova ori Anett Kontaveit. In cazul in care calculele hartiei vor fi respectate, sferturile de finala de la Adelaide vor fi Barty vs. Kerber, Bencic vs. Kenin, Bertens vs. Kvitova si Sabalenka vs. Halep.