Simona Halep a facut un pas important in clasamentul WTA dupa prima victorie obtinuta in acest sezon.

Simona Halep a acumulat 99 de puncte WTA in urma victoriei din optimile de finala ale competitiei WTA Premier de la Adelaide, iar acest punctaj va insemna revenirea jucatoarei din Constanta in top 3 WTA incepand de luni, 20 ianuarie.

Halep reface astfel avansul de 35 de puncte pe care Naomi Osaka il dobandise la finalul turneului WTA de la Brisbane, unde japoneza a fost eliminata de Karolina Pliskova in semifinale.

Simona Halep va fi cap de serie numarul 3 la Australian Open 2020



In clasamentul WTA LIVE, Simona Halep are acum 5560 de puncte, cu 64 mai multe decat campioana en-titre de la Australian Open.

Pe Simona o separa in prezent 380 de puncte WTA de ocupanta locului secund in clasamentul mondial, cehoaica Pliskova. In cazul in care ar triumfa la Adelaide, Simona Halep s-ar apropia la doar 10 puncte de Karolina Pliskova inaintea startului Openului Australian.