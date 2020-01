Simona Halep simte PRESIUNEA dinaintea startului de sezon: "Sunt stresata pentru ca am muncit din greu in presezon, iar acum am asteptari."

Simona Halep nu este linistita inaintea inceputului de sezon.

Simona Halep simte presiunea startului de stagiune, care o pune fata in fata cu dorinta de a-si razbuna esecul suferit in finala Openului Australian, editia 2018.

"Ca sa fiu sincera, nu sunt prea relaxata. Sunt putin stresata pentru ca am muncit din greu in presezon. A fost un lucru bun pentru mine ca am venit aici in urma cu zece zile, insa acum am asteptari mai mari de la mine," a spus numarul 4 WTA cu putin timp inaintea desfasurarii primului turneu de mare slem al anului, Australian Open.

Simona Halep debuteaza la WTA Adelaide marti, nu inainte de ora 10:00



"Simt presiunea. Darren mi-a spus ca pregatirea de dinainte de sezon nu are legatura doar cu aceasta luna, ci cu intreg anul. Asa ca am nevoie de meciuri”, a spus Simona Halep inaintea debutului sau oficial in proba de simplu la WTA Adelaide.

Halep vs. Tomljanovic are loc in optimile de finala ale turneului WTA Premier de la Adelaide. Invingatoarea se va duela in sferturi cu Aryna Sabalenka / Barbora Strycova, atat timp cat calculele hartiei vor fi respectate.

"Fac din nou lucrul pe care il iubesc cel mai mult", a scris Simona azi pe Twitter, dupa meciul jucat alaturi de Raluca Olaru in proba de dublu. Romancele au pierdut, scor 6-7, 6-4, 3-10 in fata perechii formate din Kveta Peschke si Demi Schuurs.